HUAWEI continuă colaborarea cu sportivi de elită: Patru campioni explorează potențialul smartwatch-urilor de ultimă generație (Comunicat)

Noile smartwatch-uri HUAWEI sunt aliați de încredere pentru orice sportiv care își urmărește cu atenție performanțele din timpul antrenamentelor zilnice. Ceasurile inteligente devin veritabili susținători în procesul de pregătire fizică, monitorizând un întreg set de parametri de sănătate. În egală măsură, fiecare dintre smartwatch-uri se poate comporta ca un antrenor care ghidează utilizatorii în practicarea a peste 100 de sporturi.

Seria HUAWEI WATCH GT 6 este echipată cu funcții de trail running, schi și golf, susținând mișcarea în aer liber, la nivel profesionist. În plus, WATCH GT 6 este prima serie de ceasuri inteligente care include funcția „cycling virtual power”, prin care cicliștii au acces în timp real la date despre efortul depus în timpul pedalării, oferite cu o precizie similară cu cea a unui contor de energie specializat.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 se distinge prin faptul că este primul smartwatch din industrie care permite scufundarea până la 150 de metri și suportă funcții audio și comunicarea subacvatică prin sonar. Ceasul răspunde însă și nevoilor celor care preferă activitățile în aer liber, având funcții special create pentru pasionații de expediții sau jucătorii de golf.

Cei patru sportivi cu rezultate remarcabile au observat, prin propria experiență, modul în care inovațiile aduse de noile ceasuri HUAWEI susțin chiar și cele mai solicitante sesiuni de antrenament.

Denisa Dragomir are un nou companion în procesul de pregătire fizică – HUAWEI WATCH GT 6 (41 mm)

Denisa Dragomir este alergătoare montană de distanță lungă și antrenoare certificată în alergare. În vârstă de 33 de ani, sportiva are în palmares medalii de aur la Campionatele mondiale și europene de skyrunning și un titlu mondial la alergare montană.

Denisa poartă la încheietură noul HUAWEI WATCH GT 6 (41 mm).

„În sportul pe care îl practic, cursele implică mai mult decât alergarea. Este vorba și despre orientare, altitudine și adaptare la condiții imprevizibile. HUAWEI WTACH GT 6 m-a impresionat prin precizia GPS-ului, autonomia bateriei și faptul că îmi oferă date relevante despre starea mea fizică fără să mă scoată din ritm. Asta îl face valoros pentru mine”, a declarat Denisa Dragomir.

Smartwatch-ul vine cu o variantă îmbunătățită a sistemului de poziționare GPS, HUAWEI Sunflower, care urmărește cu acuratețe parametri precum ritmul deplasării, distanța parcursă și diferența de altitudine, și poate înregistra coordonate ale unor rute foarte complexe.

HUAWEI WATCH GT 6 include și o versiune actualizată a sistemului TruSense™, prin care sunt monitorizați indicatori despre starea fizică și emoțională a utilizatorului, printre care ritmul cardiac, variabilitatea ritmului cardiac (HRV), nivelul oxigenului din sânge, calitatea somnului sau nivelul de stres, și poate detecta aritmiile cardiace printr-o analiză a pulsului.

WATCH GT 6 (41mm) are o autonomie a bateriei de până la 14 zile, în condiții de utilizare ponderată, și de până la o săptămână de folosire normală. Disponibil în cinci variante de culoare – Gold, Purple, White, Brown și Black – ceasul este un accesoriu ușor de integrat, în egală măsură, în ținute sport, casual sau elegante.

Darius Râpă se bazează pe HUAWEI WATCH GT 6 Pro

Și Darius Râpă își monitorizează antrenamentele cu un smartwatch din seria GT 6, modelul Pro. La 19 ani, Darius este primul cățărător profesionist din România care a parcurs singurul traseu de dificultate 9A din țară, la cascada Vânturătoarea de la Băile Herculane. Din anul 2015 este campion absolut la nivel local, iar în 2024 a obținut titlul de vicecampion mondial si european U20. Totodată, s-a calificat în Finala Campionatului Mondial de Lead Juniori din Coreea de Sud (2023), o premieră pentru România.

„În escaladă, fiecare mișcare trebuie să fie atent calculată. Pentru mine, performanța înseamnă precizie, nu doar forță, iar HUAWEI WTACH GT 6 Pro mă ajută să-mi planific mai eficient antrenamentele și să-mi controlez mai bine efortul. Știu când să trag tare și când e mai bine să mă opresc”, a precizat Darius Râpă.

La fel ca modelul GT 6 (41 mm), WATCH GT 6 Pro, ceasul folosit de Darius, este dotat cu sistemul TruSense™ care urmărește în timp real mai mulți indicatori de sănătate și oferă, prin funcția Health Insights, o imagine de ansamblu asupra stării generale a utilizatorului, precum și recomandări adaptate nevoilor fiecăruia.

Din punctul de vedere al materialelor de fabricație și al designului, HUAWEI WATCH GT 6 Pro este un ceas care îmbină durabilitatea cu aspectul premium. Ecranul său, cu o luminozitate de până la 3.000 de niți, este fabricat din sticlă safir, carcasa – din aliaj de titan de calitate aeronautică, iar capacul posterior – din ceramică nanocristalină. Smartwatch-ul vine în trei opțiuni de culoare, Silver, Brown și Black, alături de curele asortate.

Un alt aspect prin care se remarcă WATCH GT 6 Pro este autonomia bateriei: până la 21 de zile în condiții de utilizare redusă și 12 zile de utilizare normală.

Marian Florian Enache și Constantin Popovici au testat noul HUAWEI WATCH Ultimate 2 în condiții dificile

Canotorul Marian Florian Enache și săritorul de la mare înălțime Constantin Popovici își urmăresc rezultatele din timpul pregătirii fizice cu ajutorul noului HUAWEI WATCH Ultimate 2.

În cei aproape 16 ani de carieră, Marian și-a trecut în palmares peste 100 de medalii, iar în anul 2024 a cucerit aurul olimpic împreună cu Andrei Cornea, la proba de dublu vâsle.

„Când mă antrenez afară, condițiile nu sunt întotdeauna prietenoase: soare puternic, umezeală, apă rece. HUAWEI WATCH Ultimate 2 rezistă la toate și funcționează fără întreruperi. În plus, îmi place că nu trebuie să aleg între confort și funcționalitate. Ceasul se așază foarte bine pe încheietură, rămâne fix, nu mă deranjează și îmi oferă toate datele de care am nevoie”, a afirmat Marian Florian Enache.

În vârstă de 37 de ani, Constantin Popovici este primul român care a obținut titlul de campion mondial la sărituri în apă de la mare înălțime (cliff diving). Este, de asemenea, campion european la sărituri de la 27 de metri, iar smartwatch-ul a devenit parte din rutina lui de antrenament.

„HUAWEI WATCH Ultimate 2 este un smartwatch care m-a uimit cu adevărat. Să poți trimite mesaje sub apă, fără accesorii, e un game changer pentru sporturile acvatice. În competiții sau antrenamente în ape deschise, comunicarea în timp real poate face diferența în situații neprevăzute, ceea ce este un atu major. Iar faptul că pot urmări semnele vitale în permanență, chiar și după o săritură de la 27 de metri, îmi oferă mai mult control asupra corpului meu. Ultimate 2 e un partener de încredere pentru mine”, a declarant Constantin Popovici.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 este un dispozitiv conceput pentru a face față condițiilor extreme, iar Marian și Constantin au testat ceasul în astfel de situații, în antrenamentele lor. În structura smartwatch-ului se regăsesc 13 straturi de rezistență la apă și un orificiu de echilibrare, cu un sistem de detectare a presiunii, care sigilează deschiderile la contactul cu apa.

Ceasul are o ramă din ceramică nanocristalină și o carcasă din metal lichid pe bază de zirconiu, acoperită cu o peliculă ultra-dură, care îi conferă o rezistență sporită la uzură și coroziune. Robustețea asigurată de materialele premium este echilibrată de un design elegant, care face din ceas un accesoriu potrivit atât pentru activitățile outdoor, cât și pentru contexte profesionale sobre. HUAWEI WATCH Ultimate 2 vine în două variante de culoare – Blue și Black.

Pentru monitorizarea indicatorilor de sănătate, WATCH Ultimate 2 este prevăzut cu senzoul X-TAP, capabil să înregistreze, în timp real, printr-o apăsare cu vârful unui deget, date despre starea fizică a utilizatorului. X-TAP și modulul de super-senzor de pe spatele ceasului alcătuiesc împreună noul sistem TruSense™ de măsurare a parametrilor de sănătate, iar funcția Health Glance oferă un raport cuprinzător despre 11 indicatori, precum ritmul cardiac, oxigenul din sânge, temperatura corpului, sau EKG.

La fel ca modelele din seria WATCH GT 6, HUAWEI WATCH Ultimate 2 permite urmărirea precisă a coordonatelor GPS cu ajutorul sistemului de poziționare Sunflower. Smartwatch-ul are o baterie cu o autonomie maximă de până la 11 zile, în condiții de folosire redusă, și de până la 4,5 zile de utilizare tipică.

Smartwatch-urile HUAWEI, performanță validată de campioni

„Ne bucurăm să colaborăm cu trei sportivi remarcabili, din discipline foarte diferite, dar care au în comun același obiectiv: performanța. La fel ca ei, smartwatch-urile HUAWEI sunt create pentru a face performanță în orice fel de condiții și pentru a o susține indiferent de sportul practicat. Fiecare dintre acești sportivi a dus ceasul la limită, în condiții pe care puțini le experimentează: trasee solicitante de alergare sau de escaladă și antrenamente intense pe apă. Pentru noi, asta înseamnă validare reală. În plus, aceste ceasuri sunt la fel de utile și pentru cei care nu fac sport la nivel profesionist, dar vor să aibă un partener care să le monitorizeze exercițiile fizice zilnice, care vor să progreseze și să aibă un control mai bun asupra propriei sănătăți”, a declarat Pan Zhuo, General Manager HUAWEI Consumer Business Group România.

Lansate la nivel global în luna septembrie, în cadrul unui eveniment organizat la Paris, ceasurile din seria GT 6 și modelele Ultimate 2 sunt disponibile în România în magazinul online HUAWEI Store și la partenerii autorizați.

