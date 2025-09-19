Seria HUAWEI WATCH GT 6, disponibilă în România: O nouă generație de ceasuri sport inteligente. Cât costă și ce aduce nou seria WATCH GT 6?

Seria HUAWEI WATCH GT 6 a fost lansată oficial în cadrul unui eveniment desfășurat la Paris și este disponibilă, oficial, și pe piața din România.

Noile smartwatch-uri sunt concepute pentru a oferi utilizatorilor un sentiment de libertate și confort în experimentarea activităților în aer liber și a unui stil de viață mai sănătos.

Păstrând mixul emblematic de modă premium și funcționalitate al Seriilor GT, smartwatch-ul oferă o autonomie impresionantă a bateriei, de până la 21 de zile, și un GPS extrem de precis, fiind ideal pentru utilizarea zilnică și pentru o gamă variată de activități sportive.

La evenimentul de la Paris de lansare a noilor produse marca HUAWEI, România a fost reprezentată de jurnaliști, dar și de celebrități precum Radu Vâlcan și George Buhnici.

Tehnologia avansată pentru o autonomie extinsă a bateriei și localizare precisă

Seria HUAWEI WATCH GT 6 este dotată cu o baterie de ultimă generație, cu conținut ridicat de siliciu, construcție stratificată și formă adaptată, având o capacitate cu 65% mai mare comparativ cu modelul anterior.

Datorită acestui upgrade, HUAWEI WATCH GT 6 Pro și modelul GT 6 de 46 mm asigură până la 21 de zile de autonomie a bateriei, în condiții de utilizare redusă, în timp ce eleganta ediție GT 6 de 41 mm are o autonomie de până la 14 zile, în condiții normale de utilizare. Indiferent dacă porți smartwatch-ul zilnic sau îl iei cu tine în călătorii lungi, te poți baza pe performanțele sale, fără să-ți faci griji că rămâi fără baterie.

Seria HUAWEI WATCH GT 6 dispune, de asemenea, de un sistem de poziționare Sunflower îmbunătățit. În sporturi precum alergarea, ciclismul sau drumețiile, datele GPS precise sunt esențiale nu numai pentru cartografierea rutei și eficiența antrenamentului, ci și pentru siguranță, ajutându-te să rămâi pe traseul corect și să nu te rătăcești în zone îndepărtate.

GPS-ul precis permite măsurarea mai fiabilă a performanțelor, precum ritmul, distanța și diferența de altitudine, care sunt esențiale pentru optimizarea antrenamentului și urmărirea progresului în timp. Fie că te plimbi pe străzile orașului sau explorezi zone îndepărtate, această îmbunătățire garantează monitorizarea cu exactitate a traseelor de antrenament și a datelor privind distanța parcursă.

Estetică de neegalat

HUAWEI WATCH GT 6 Pro introduce o ramă elegantă, în relief, cu temporizator, și un ecran cu 5,5% mai mare față de generația precedentă, pentru o experiență vizuală mai intensă și captivantă.

Întreaga serie HUAWEI WATCH GT 6 beneficiază de o luminozitate îmbunătățită a ecranului. Aceasta suportă o luminozitate maximă de 3000 niți, asigurând o vizibilitate clară chiar și în lumina directă a soarelui. Fabricată din materiale de înaltă calitate, precum sticlă safir, carcasă din aliaj de titan de calitate aeronautică și capac posterior din ceramică nanocristalină, seria se remarcă prin durabilitate, emanând, totodată, rafinament.

Ceasul vine cu trei variante de curea – țesătură maro, argintiu stilat și fluoroelastomer negru rezistent – fiind astfel un accesoriu versatil pentru orice ocazie: de la întâlniri de afaceri și călătorii, până la activități sportive casual, oferind un aspect premium și calitate superioară.

HUAWEI WATCH GT 6 vine în două versiuni, potrivite pentru gusturi cât mai diferite. Ediția de 46 mm inspirată din ciclism, se distinge printr-o culoare verde proaspăt, asociată cu o ramă elegantă în trei nuanțe în degrade. În același timp, ediția de 41 mm este dotată cu un sistem inovator cu elemente de prindere pivotante care garantează o fixare confortabilă și sigură pe încheietura mâinii, fiind potrivită pentru orice tip de look și ocazie.

Patru moduri avansate de antrenament pentru îmbunătățirea condiției fizice

HUAWEI WATCH GT 6 este prima serie de ceasuri inteligente dotată cu ”cycling virtual power”, oferind cicliștilor cea mai precisă și fundamentată științific metodă de a măsura intensitatea efortului depus. Această inovație a devenit posibilă în urma unor cercetări aprofundate, incluzând mii de simulări de ciclism și modelare avansată a rezistenței la vânt, realizate într-un laborator de ultimă generație, cu tunel aerodinamic.

Datorită acestor teste riguroase, ceasul oferă calcule extrem de precise de ”cycling virtual power”, devenind astfel un instrument esențial pentru pasionații de ciclism.

Acum poți verifica puterea ta de pedalare direct de la încheietura mâinii, în timp real, cu o precizie aproape egală cu cea a unui contor de energie specializat. Acest lucru îți permite să reglezi intensitatea efortului și să îți adaptezi planul de antrenament cu o acuratețe mai mare.

Seria HUAWEI WATCH GT 6 integrează, de asemenea, funcții îmbunătățite de trail running, schi și golf, astfel încât utilizatorii pot avea parte de experiențe de fitness în aer liber la un nivel superior, mai profesionist.

În cadrul evenimentului de la Paris au mai fost prezentate, de asemenea, HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI WATCH D2, dar și noua serie de telefoane HUAWEI nova 14, alături de căștile FreeBuds 7i și tableta HUAWEI MatePad 12 X.

Management avansat al sănătății, mult mai intuitiv

Seria HUAWEI WATCH GT 6 are la bază noul sistem TruSense™, care duce la un alt nivel susținerea stării de bine a utilizatorilor. Prin detectare multidimensională, acesta furnizează analize complexe ale sănătății și asigură monitorizarea cardiovasculară, garantând o atenție totală atât pentru corp, cât și pentru minte, zi și noapte.

Noua funcție HRV, o caracteristică foarte solicitată de pasionații de sport, permite evaluarea în timp real a stadiului antrenamentului pentru a îmbunătăți eficiența recuperării.

În plus, furnizează date exacte despre starea ta fizică și emoțională, integrând funcții adaptate pentru a te ajuta să-ți menții și să-ți îmbunătățești starea de bine atunci când este necesar. Tinerii profesioniști observă adesea că indicatorii lor de sănătate fluctuează în condiții de stres. Alții pot avea o abordare mai relaxată față de starea de bine, dar sunt expuși unor riscuri ascunse din cauza programului neregulat și a lipsei de exerciții fizice.

Pentru a răspunde acestor provocări diverse, funcția Health Insights a Seriei HUAWEI WATCH GT 6 a fost complet actualizată astfel încât să includă o analiză personală cuprinzătoare a stării de sănătate. Aceasta integrează date multidimensionale, inclusiv referitoare la emoții, antrenamente, sănătatea inimii și calitatea somnului, folosind algoritmi avansați pentru a extrage tendințe-cheie în materie de sănătate.

Printr-un rezumat intuitiv și clar, ajută utilizatorii să înțeleagă schimbările survenite în starea lor fizică, să primească în timp real recomandări și sugestii personalizate și să dezvolte obiceiuri mai sănătoase, precum îmbunătățirea calității somnului, începând cu mici schimbări zilnice.

Ce sunt “watch faces”

Seria HUAWEI WATCH GT 6 are disponibile și o serie de peste 10.000 de ”watch faces” realizate de designeri globali, oferindu-le utilizatorilor modalități variate de a-și monitoriza starea de sănătate, numărul de pași, nivelul de stres sau de a obține date despre vreme.

Prețuri și disponibilitate

Noua Serie HUAWEI WATCH GT 6 este disponibilă în HUAWEI Store și la partenerii autorizați din România, la următoarele prețuri:

HUAWEI WATCH GT 6 46mm – de la 1249 lei

HUAWEI WATCH GT 6 41mm – de la 1249 lei

HUAWEI WATCH GT 6 Pro – de la 1799 lei

În perioada 19 septembrie-31 octombrie 2025, pentru modelele achiziționate din HUAWEI Store România (GT 6 și GT 6 Pro), utilizatorii vor primi o curea cadou, un cupon de reducere în valoare de 200 de lei (se aplică direct în prețul produsului) și 10x puncte în HUAWEI Store.

În plus, cei care își vor achiziționa un ceas din noua serie până la final de octombrie și îl vor conecta la aplicația HUAWEI Health vor putea obține o reducere de 50% timp de o lună și un an de acces la pachetele Watch Faces VIP.

