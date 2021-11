În viitor ai putea să-ţi iei singur cafeaua de la Starbucks, fără să mai interacţionezi cu angajaţii. Un nou cconcept de cafenea a fost deshis în SUA

Starbucks deschide o cafenea pick-up în centrul Manhattan-ului, în colaborare cu Amazon. Ei utilizează tehnologia fără casierie pentru a atrage consumatorii să cumpere cafea şi gustări într-un timp scurt.

Parteneriatul Starbucks cu Amazon este cel mai recent proiect iniţiat pentru adaptarea locaţiilor la noile obiceiuri de consum ale clienţilor.

Primul Starbucks Pickup cu Amazon Go se dechide joi în New York, iar companiile cu sediul în Seattle intenţionează să deschidă cel puţin încă două locaţii în următorul an. Cea de a doua cafenea va fi în Manhattan, în clădirea New York Times.

Cum funcţionează noul concept?

Când clienţii intră în magazin, vor vedea un contor de unde pot ridica băuturile precomandate de pe aplicaţia mobilă Starbucks. În plus, consumatorii vor trebui să utilizeze un cod din aplicaţia Amazon pentru a avea acces în locaţie.

În urmă cu aproape un an şi jumătate, Starbucks a anunţat că accelerează planurile de a-şi restructura modleul, ca răspuns la schimbările bruşte provocate de pandemiei şi a modului în care oamenii vor să-şi cumpere şi să-şi bea cafeaua.

Pe lângă închiderea a nu mai puţin de 400 de magazine în 18 luni, strategia a inclus deschiderea mai multor locaţii cu servire doar la pachet pe pieţele urbane şi benzi duble drive-thru în zonele suburbane.