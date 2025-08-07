Instagram introduce noi funcții pentru a crește interacțiunea în timp real între prieteni. Cum se folosesc acestea

Pe 6 august, Instagram a introdus trei funcții noi care permit utilizatorilor să partajeze conținutul preferat, să descopere locațiile prietenilor și să interacționeze mai ușor prin Reels. Aceste actualizări își propun să îmbunătățească modul în care utilizatorii comunică și descoperă conținut relevant într-un mod autentic și dinamic.
Noua funcție de repostare pe Instagram le permite utilizatorilor să redistribuie Reels publice și postări din feed direct către propriii urmăritori. Aceste repostări apar într-un tab dedicat pe profil, oferind o modalitate simplă de a împărtăși ceea ce îți place.
Cum folosești funcția de repost pe Instagram:
Instagram lansează Instagram Map, o hartă interactivă care permite partajarea locației în timp real cu prietenii selectați. Funcția oferă posibilitatea de a explora postări, Reels și story-uri etichetate geografic din locații populare precum evenimente, cafenele sau plaje.
Cum folosești Instagram Map:
Noua secțiune Friends Tab pe Reels îți arată ce Reels au apreciat, comentat sau distribuit prietenii tăi. Este o metodă facilă de a descoperi conținut interesant și de a iniția conversații fără a ieși din aplicație.
Cum funcționează Friends Tab pe Reels: