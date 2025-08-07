Instagram introduce noi funcții pentru a crește interacțiunea în timp real între prieteni. Cum se folosesc acestea

Pe 6 august, Instagram a introdus trei funcții noi care permit utilizatorilor să partajeze conținutul preferat, să descopere locațiile prietenilor și să interacționeze mai ușor prin Reels. Aceste actualizări își propun să îmbunătățească modul în care utilizatorii comunică și descoperă conținut relevant într-un mod autentic și dinamic.

Repost Reels și postări direct în feedul Instagram – funcția care aduce mai multă vizibilitate

Noua funcție de repostare pe Instagram le permite utilizatorilor să redistribuie Reels publice și postări din feed direct către propriii urmăritori. Aceste repostări apar într-un tab dedicat pe profil, oferind o modalitate simplă de a împărtăși ceea ce îți place.

Cum folosești funcția de repost pe Instagram:

Apasă pe iconița de repost de sub orice Reel sau post public.

Adaugă un comentariu scurt dacă dorești.

Salvează pentru a distribui conținutul urmăritorilor tăi.

Repostările oferă și credit autorilor originali, ajutându-i să ajungă la audiențe noi.

Instagram Map: explorează și partajează locații în timp real

Instagram lansează Instagram Map, o hartă interactivă care permite partajarea locației în timp real cu prietenii selectați. Funcția oferă posibilitatea de a explora postări, Reels și story-uri etichetate geografic din locații populare precum evenimente, cafenele sau plaje.

Cum folosești Instagram Map:

Accesează harta din partea de sus a inboxului DM.

Activează partajarea locației și setează confidențialitatea.

Vezi conținut din locații marcate, postat de prietenii comuni.

Funcția este deja disponibilă în SUA, urmând a fi extinsă la nivel global.

Friends Tab pe Reels. Află ce urmăresc prietenii tăi

Noua secțiune Friends Tab pe Reels îți arată ce Reels au apreciat, comentat sau distribuit prietenii tăi. Este o metodă facilă de a descoperi conținut interesant și de a iniția conversații fără a ieși din aplicație.

Cum funcționează Friends Tab pe Reels: