Inteligenţa artificială a Google, scor impresionant la un examen de licenţă în medicină

Rezultatele au fost prezentate la conferinţa "The Check Up" organizată de Google la New York.

Modelul AI, numit Gemini, a fost optimizat pentru domeniul medical şi a demonstrat performanţe de top în diverse sarcini, inclusiv raţionament avansat, înţelegerea unui volum mare de context şi procesarea mai multor modalităţi (text, imagini, audio, video).

"În urmă cu aproximativ un an şi jumătate am construit primul sistem de inteligenţă artificială capabil să treacă un examen de licenţă medicală numit MedQA al USMLE. Cel mai nou model al nostru, optimizat pentru domeniul medical, a obţinut performanţe de ultimă generaţie în domeniul medical şi a obţinut un scor de peste 91%", a precizat Greg Corrado, şeful echipei de sănătate şi inteligenţă artificială de la Google, conform EFE.

A fost prezentată şi un ecograf portabil cu AI, denumită "Maternal Health Ultrasound AI", care oferă informaţii pentru interpretarea uşoară a imaginilor cu ultrasunete, ceea ce ar putea fi de ajutor în zonele rurale sau subdezvoltate care nu au specialişti care să poată citi ecografiile.

Informaţiile pe care acest aparat, aflat în curs de dezvoltare, le poate furniza sunt, de exemplu, poziţia fătului. Un alt avantaj al acestui sistem este costul, de aproximativ 3.000 de dolari, în timp ce un sistem ecograf tradiţional poate costa 300.000 de dolari.