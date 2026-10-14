Mașina zburătoare XPENG, prezentată la Salonul Auto de la Paris. Aeronava se desprinde de vehicul în 5 minute

Sistemul a fost expus la standul XPENG în cadrul zilei dedicate presei. Potrivit informațiilor oficiale publicate de XPENG și ARIDGE, Land Aircraft Carrier este conceput pentru deplasări pe șosea și experiențe de zbor pe distanțe scurte. Proiectul face parte din strategia companiei chineze de extindere în domeniul mobilității aeriene, scrie Go4it.

Land Aircraft Carrier folosește o arhitectură modulară. Partea rutieră, denumită de producător „Mothership”, transportă aeronava într-un compartiment integrat în spatele vehiculului. Practic, proprietarul poate transporta aparatul de zbor fără să aibă nevoie de o remorcă separată.

XPENG susține că a dezvoltat primul mecanism automat de separare și reconectare a modulelor rutier și aerian. Operațiunea se realizează printr-o singură comandă și durează aproximativ cinci minute.

Autonomie de peste 1.000 km și încărcarea aeronavei în timpul deplasării

Vehiculul rutier dispune de tracțiune integrală 6×6 și direcție pe puntea din spate, o configurație destinată îmbunătățirii manevrabilității și capacității de deplasare pe teren dificil. ARIDGE precizează că vehiculul a fost proiectat pentru a putea utiliza și spații de parcare obișnuite sau garaje subterane.

Sistemul de propulsie folosește o arhitectură electrică de 800 V, cu autonomie extinsă. Potrivit datelor de laborator ARIDGE, autonomia combinată în ciclul CLTC depășește 1.000 km. Vehiculul funcționează și ca stație mobilă de încărcare pentru aeronavă, atât în timpul deplasării, cât și atunci când este parcat. Energia disponibilă permite până la 6 zboruri, conform estimărilor producătorului.

Aeronavă electrică cu 6 elice și mod automat de zbor

Modulul aerian este un aparat electric cu decolare și aterizare verticală, cunoscut sub denumirea eVTOL. Acesta utilizează 6 rotoare, brațe pliabile și o configurație cu 2 canale de aer, soluții care permit depozitarea sa în vehiculul rutier.

Aeronava dispune de moduri de pilotare manuală și automată. XPENG menționează și un sistem de comandă cu o singură manșă, care integrează controlul pe 4 axe. Producătorul a prevăzut sisteme de rezervă pentru componentele esențiale, inclusiv propulsie, alimentare electrică, navigație și controlul zborului.

XPENG pregătește o capacitate de producție de 10.000 de unități anual

ARIDGE a început producția de probă la fabrica sa dedicată aeronavelor în noiembrie 2025. Capacitatea inițială anunțată este de 5.000 de unități anual, cu posibilitatea extinderii la 10.000 de unități. La capacitate maximă, instalația este proiectată să producă un aparat de zbor la fiecare 30 de minute.

Compania anunțase și peste 7.000 de comenzi la nivel global, înaintea începerii producției de serie. Aceste cifre reprezintă comenzile comunicate și capacitatea industrială planificată, nu numărul aeronavelor deja livrate.