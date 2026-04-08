Milenialii, generația cocoșată. Avertismentul experților vizavi de efectele utilizării ecranelor

Utilizarea constantă a telefoanelor mobile, a computerelor și a tabletelor începe să-și pună amprenta asupra sănătății fizice a oamenilor. Așa avertizează specialiștii, care atrag atenția asupra creșterii incidenței unei afecțiuni cunoscute sub numele de „cocoșa milenială”, asociată cu posturile incorecte menținute pe perioade îndelungate în fața ecranelor, scrie T13.cl.

Potrivit lui Hernán de la Barra, kinetoterapeut și cadru didactic la Școala de Kinetoterapie a Universității Andrés Bello, acest fenomen nu afectează doar tinerii, ci s-a extins la diferite grupe de vârstă.

„Tehnologia s-a integrat complet în viața de zi cu zi, favorizând perioade lungi de sedentarism, o activitate fizică redusă și adoptarea unor posturi inadecvate menținute în timp”, a explicat el.

Ce este cocoașa milenială?

Din punct de vedere biomecanic, această afecțiune corespunde unei hipercifoze dorsale înalte, însoțită de o alterare a poziției capului și a coloanei cervicale.

Potrivit specialistului, aceasta se produce în principal din cauza flexiei constante a gâtului și a spatelui la utilizarea dispozitivelor care se află de obicei sub nivelul ochilor.

„Acest lucru se întâmplă din cauza flexiei menținute a coloanei vertebrale la utilizarea dispozitivelor la nivelul pieptului sau mai jos”, a detaliat el.

Consecințe asupra sănătății

Printre cele mai frecvente efecte ale „cocoșei mileniale” se numără durerile de gât, umeri și zona dorsală, pe lângă oboseala posturală și tensiunea musculară.

Pe termen lung, situația se poate agrava.

„Această postură poate genera consecințe mecanice progresive, favorizând o deformare funcțională care afectează atât coloana vertebrală, cât și centura scapulară”, a avertizat el.

De asemenea, în cazuri mai complexe, poate afecta respirația. Acest lucru se întâmplă în special la persoanele cu afecțiuni preexistente, cum ar fi scolioza, unde combinația de alterări poate limita expansiunea toracică.

Semne de avertizare

Problema este de obicei vizibilă cu ochiul liber. Printre semnele cele mai evidente se numără:

Creșterea curburii spatelui

Capul aplecat în față

Umerii încovoiați în față

Pentru a evalua gravitatea acesteia, specialiștii recomandă investigații precum radiografiile, care permit măsurarea gradului de curbură a coloanei vertebrale.

„Cocoșa milenială”: avertismente privind efectele utilizării ecranelor asupra posturii și sănătății fizice

Tratamentul se concentrează în principal pe corectarea posturii și exerciții specifice.

Printre recomandări se numără exerciții pentru întărirea musculaturii, îmbunătățirea mobilității coloanei vertebrale și exerciții de respirație. Cu toate acestea, factorul cheie este prevenirea.

„Promovarea utilizării dispozitivelor la o înălțime vizuală adecvată și conștientizarea obiceiurilor posturale zilnice sunt esențiale pentru a evita perpetuarea acestei probleme”, a concluzionat specialistul.

Astfel, se face un apel la conștientizarea utilizării tehnologiei, având în vedere că mici schimbări în postura zilnică pot face o mare diferență în sănătatea pe termen lung.