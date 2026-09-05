Cercetătorii Microsoft au observat o campanie de amploare în care caractere speciale, care nu sunt vizibile în mod normal pentru destinatari, sunt inserate în cuvinte folosite frecvent în mesajele comerciale nedorite. Scopul este de a împiedica sistemele automate să recunoască termenii și să marcheze mesajele ca fiind suspecte.

Metoda exploatează un bloc de caractere Unicode cunoscut drept „tag characters”, ale căror coduri pot reprezenta litere obișnuite, dar care sunt aproape complet invizibile pentru oameni. Astfel, un cuvânt precum „finanțare” poate fi transmis cu un astfel de caracter inserat între litere, fără ca destinatarul să observe modificarea. Pentru anumite filtre, însă, cuvântul nu mai este identificat ca o expresie continuă.

Milioane de mesaje identificate de Microsoft

Potrivit Microsoft, utilizarea acestei tehnici a crescut brusc începând cu 9 februarie 2026. Numărul mesajelor detectate cu astfel de caractere a trecut de la aproximativ 21.000 pe zi la peste 1,3 milioane pe zi, iar pe 11 februarie a depășit 2,3 milioane. Campania de mare volum a continuat aproximativ trei luni, înainte ca numărul mesajelor să scadă puternic după jumătatea lunii mai.

Mesajele identificate de Microsoft aveau în principal teme financiare, inclusiv oferte privind finanțarea unor afaceri sau linii de credit. Caracterele invizibile erau introduse în termenii-cheie astfel încât mesajul să pară normal pentru destinatar, dar să fie mai dificil de analizat de sistemele automate.

Metoda poate afecta și sistemele bazate pe inteligență artificială

Problema este relevantă în special pentru sistemele moderne de filtrare care folosesc metode de analiză automată a limbajului. Inserarea unor caractere care nu sunt vizibile poate afecta modul în care textul este împărțit și interpretat de aceste sisteme, diminuând eficiența unor reguli bazate pe identificarea unor cuvinte sau expresii.

Microsoft subliniază însă că această metodă nu a fost suficientă, singură, pentru a permite trecerea mesajelor de toate mecanismele de protecție. Compania arată că peste 99% dintre mesajele analizate au fost blocate de alte sisteme de securitate, inclusiv evaluări privind reputația expeditorului, a domeniului și a adreselor IP, clasificarea automată, verificarea autentificării și detectarea tentativelor de imitare a unor mărci.

Microsoft recomandă normalizarea textului

Pentru a limita eficiența metodei, Microsoft recomandă normalizarea textului înainte de verificarea cuvintelor și a semnăturilor de securitate, inclusiv eliminarea caracterelor invizibile sau care nu sunt afișate. Compania recomandă, de asemenea, ca apariția neobișnuită a acestor caractere să fie tratată ca un posibil indicator al unei tentative de evitare a filtrelor.

Folosirea caracterelor invizibile pentru manipularea modului în care este interpretat un text nu este o tehnică complet nouă. În trecut au fost utilizate și spații cu lățime zero, spații speciale, cratime invizibile sau caractere asemănătoare vizual cu cele obișnuite. Ceea ce atrage acum atenția cercetătorilor este amploarea la care astfel de metode sunt folosite pentru a evita sistemele automate de analiză a mesajelor.