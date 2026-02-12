Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord

Racheta europeană Ariane 6 a fost lansată joi de la Kourou, Guyana Franceză, potrivit Le Figaro. Racheta transportă 32 de sateliți pentru Amazon Leo, dezvoltată de grupul fondat de miliardarul american Jeff Bezos, un potențial concurent al Starlink-ului lui Elon Musk.

Este prima rachetă lansată în cea mai puternică configurație a sa, cu patru motoare. Racheta a decolat pe un cer perfect senin, de la marginea pădurii tropicale amazoniene. Misiunea va dura 1 oră și 54 de minute, în care sunt incluse aproximativ douăzeci de minute pentru separarea sateliților înainte de a fi plasați pe orbită.

Programul Ariane 6 este rezultatul eforturilor a 13 state membre ale Agenției Spațiale Europene. Procesul de fabricație este distribuit la nivel continental: etajul superior este produs la Bremen, Germania, în timp ce etajul principal este asamblat la Les Mureaux, Franța. În total, peste 600 de furnizori și colaboratori europeni au contribuit la lanțul de producție.