Motivul pentru care ți se rup mereu cablurile de încărcare. Expert: „Suntem ca o morgă, dar pentru aparate electronice”

Michael Pecht supune la teste extreme cablurile de încărcare. El este fondatorul Centrului pentru Ingineria Avansată a Ciclului de Viață de la Universitatea din Maryland, un laborator unde companiile din domeniul tehnologiei trimit dispozitive pentru a afla de ce se defectează.

„Suntem ca o morgă”, spune Pecht, „dar pentru aparate electronice”, potrivit BBC.

Echipa sa a supus cablurile USB la orori de nedescris, zdrobindu-le, întinzându-le, conectându-le de prea multe ori. De parcă asta nu ar fi suficient, el pune cablurile distruse sub raze X pentru a studia daunele.

Lui Pecht i-a fost adresată o întrebare: care este modul perfect de a înfășura un cablu de încărcare?

„Pur și simplu nu contează”, spune Pecht. „Am lucrat pentru unele dintre marile companii de calculatoare, cele la care te gândești când spun asta. Nu am observat niciodată defecțiuni cauzate de înfășurarea greșită a cablurilor”.

Cablurile noastre muncesc din greu pentru noi, dar rareori ne dăm seama de asta până când nu mai funcționează și rămânem fără o modalitate de a ne încărca dispozitivele. Nu merită puțin respect? Dacă nu sunteți convinși, atunci să știți că îngrijirea cablurilor este mai bună atât pentru portofelul vostru, cât și pentru mediu.

Cum se deteriorează cu adevărat cablurile, potrivit experților

„Există două tipuri de oameni în această lume: cei care distrug cablurile și cei care nu o fac”, spune Kyle Weins, cofondator al iFixit, o companie dedicată sustenabilității și drepturilor consumatorilor, care ajută oamenii să-și repare singuri dispozitivele electronice. E dureros să recunosc, dar cred că fac parte din grupul celor distructivi. „Când cablurile se rup, aproape întotdeauna se întâmplă la locul unde cablul se conectează la mufă”.

„Un lucru pe care îl fac mulți oameni, inclusiv eu uneori când sunt leneș, este să trag pur și simplu de partea lungă a cablului pentru a-l deconecta”, spune Pecht. „Asta provoacă o solicitare suplimentară acolo unde nu ar fi cazul dacă ați trage doar de conectorul în sine”.

O sursă principală de probleme o reprezintă cablurile care sunt prea scurte pentru sarcină, spune Hyers. Dacă întinzi cablul pentru a ajunge la o priză, îl deteriorezi. Sau, dacă te afli întins în pat (sau oriunde altundeva, de altfel) cu telefonul conectat, trăgând de conector într-un unghi ascuțit pentru a-l putea folosi în continuare, îți cauți necazuri.