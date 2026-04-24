Motivul pentru care ți se rup mereu cablurile de încărcare. Expert: „Suntem ca o morgă, dar pentru aparate electronice”

Cablurile de încărcare sunt cea mai neglijată tehnologie din viața ta, până când se strică și rămâi cu un telefon pe cale să se descarce. Tu ești motivul pentru care se defectează mereu. Iată cum să ai mai multă grijă de ele.
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
24 apr. 2026, 11:48, Știrile zilei

Michael Pecht supune la teste extreme cablurile de încărcare. El este fondatorul Centrului pentru Ingineria Avansată a Ciclului de Viață de la Universitatea din Maryland, un laborator unde companiile din domeniul tehnologiei trimit dispozitive pentru a afla de ce se defectează.

„Suntem ca o morgă”, spune Pecht, „dar pentru aparate electronice”, potrivit BBC.

Echipa sa a supus cablurile USB la orori de nedescris, zdrobindu-le, întinzându-le, conectându-le de prea multe ori. De parcă asta nu ar fi suficient, el pune cablurile distruse sub raze X pentru a studia daunele.

Lui Pecht i-a fost adresată o întrebare: care este modul perfect de a înfășura un cablu de încărcare?

„Pur și simplu nu contează”, spune Pecht. „Am lucrat pentru unele dintre marile companii de calculatoare, cele la care te gândești când spun asta. Nu am observat niciodată defecțiuni cauzate de înfășurarea greșită a cablurilor”.

Cablurile noastre muncesc din greu pentru noi, dar rareori ne dăm seama de asta până când nu mai funcționează și rămânem fără o modalitate de a ne încărca dispozitivele. Nu merită puțin respect? Dacă nu sunteți convinși, atunci să știți că îngrijirea cablurilor este mai bună atât pentru portofelul vostru, cât și pentru mediu.

Cum se deteriorează cu adevărat cablurile, potrivit experților

„Există două tipuri de oameni în această lume: cei care distrug cablurile și cei care nu o fac”, spune Kyle Weins, cofondator al iFixit, o companie dedicată sustenabilității și drepturilor consumatorilor, care ajută oamenii să-și repare singuri dispozitivele electronice. E dureros să recunosc, dar cred că fac parte din grupul celor distructivi. „Când cablurile se rup, aproape întotdeauna se întâmplă la locul unde cablul se conectează la mufă”.

Dacă te trezești întins în pat cu telefonul conectat la priză, trăgând de conector într-un unghi ascuțit pentru a-l putea folosi în continuare, îți cauți necazuri.

„Un lucru pe care îl fac mulți oameni, inclusiv eu uneori când sunt leneș, este să trag pur și simplu de partea lungă a cablului pentru a-l deconecta”, spune Pecht. „Asta provoacă o solicitare suplimentară acolo unde nu ar fi cazul dacă ați trage doar de conectorul în sine”.

O sursă principală de probleme o reprezintă cablurile care sunt prea scurte pentru sarcină, spune Hyers. Dacă întinzi cablul pentru a ajunge la o priză, îl deteriorezi. Sau, dacă te afli întins în pat (sau oriunde altundeva, de altfel) cu telefonul conectat, trăgând de conector într-un unghi ascuțit pentru a-l putea folosi în continuare, îți cauți necazuri.

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
Gandul
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Criza politică din România depinde de 232 de voturi în Parlament. Cine va decide soarta Guvernului Bolojan?
Libertatea
O avocată de 28 de ani a murit după ce și-a făcut două operații estetice. A vrut să fie mai frumoasă, dar a plătit cu viața
CSID
Au mers 22.000 de km prin junglă și deșert cu... o mașină cu trei roți!
Promotor