Noutate WhatsApp: poți vorbi de acum din cafenele sau din parc fără ca zgomotul să deranjeze conversația

WhatsApp introduce o funcție de eliminare a zgomotului de fond pentru apelurile vocale și video, disponibilă momentan pentru un număr limitat de testeri beta pe Android. Noua opțiune filtrează automat sunetele ambientale în timp real, fără a afecta calitatea vocii, și este activată implicit după instalarea actualizării.
Andreea Tobias
08 apr. 2026, 12:48, Știrile zilei

Funcția WhatsApp detectează și filtrează zgomotul ambiental în timp real, păstrând vocea vorbitorului clară și naturală, potrivit WABetaInfo.

Traficul, vântul sau zgomotul dintr-un spațiu aglomerat sunt minimizate automat, fără ajustări complicate din partea utilizatorului. Opțiunea este accesibilă din meniul de apeluri și este activată implicit la inițierea unui nou apel.

WhatsApp, un detaliu important: funcția ajută interlocutorul, nu pe tine

Când activezi eliminarea zgomotului, vocea ta devine mai clară pentru persoana cu care vorbești. Vocea celeilalte persoane nu devine însă automat mai clară pentru tine. Pentru rezultate optime, ambii participanți la apel ar trebui să aibă funcția activată, dacă le este disponibilă.

Funcția este deosebit de practică pentru cei care fac apeluri din cafenele, spații de lucru aglomerate sau în aer liber. Zgomotul vaselor, al traficului sau al vântului nu va mai interfera cu conversația. Utilizatorii nemulțumiți de rezultat pot dezactiva oricând opțiunea din meniul de apeluri.

Disponibilitate: deocamdată doar pentru unii

Funcția este disponibilă pentru utilizatorii care au instalat versiunea beta WhatsApp pentru Android 2.26.14.1 din Google Play Store. Nu toți utilizatorii o vor vedea imediat – WhatsApp o lansează treptat. În următoarele săptămâni, accesul ar trebui extins către mai mulți utilizatori beta.

