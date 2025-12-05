Prima pagină » Tehnologie » Probleme Cloudflare Dashboard și API. Compania investighează o nouă întrerupere majoră

Probleme Cloudflare Dashboard și API au fost raportate vineri dimineață, după ce unul dintre cei mai importanți furnizori globali de servicii de securitate web și rețea de distribuție de conținut (CDN) a confirmat existența unei disfuncționalități care afectează accesul utilizatorilor la panoul de administrare și la API-urile asociate.
05 dec. 2025

Incidentul a fost semnalat inițial la ora 10:56 (ora României), când primele erori au început să apară în interacțiunile cu platforma.

Ce impact au asupra utilizatorilor

Potrivit companiei, unele solicitări trimise către Dashboard sau API pot eșua sau pot genera răspunsuri eronate, ceea ce îngreunează gestionarea serviciilor, configurărilor și operațiunilor care depind de platforma Cloudflare. În prezent, problema afectează în principal utilizatorii care se bazează pe panoul web pentru monitorizare și configurare, dar și pe API pentru automatizarea anumitor procese.

La ora 11:09, Cloudflare a transmis că inginerii săi continuă să investigheze situația, însă cauza exactă nu a fost încă făcută publică. Compania a precizat că va furniza actualizări pe măsură ce sunt disponibile.

Contextul incidentelor recente

Incidentul apare la scurt timp după o întrerupere majoră provocată de o eroare de configurare internă, care a afectat o parte a rețelei globale Cloudflare și a dus la indisponibilitatea mai multor servicii critice timp de aproximativ o oră. Acest incident precedent a fost explicat în detaliu într-un raport tehnic oficial, în care compania a prezentat cauzele și modul în care a fost restabilită funcționalitatea.

Deși Cloudflare subliniază că problemele din prezent au o natură diferită, impactul este resimțit la nivelul gestionării serviciilor, motiv pentru care numeroși clienți la nivel internațional întâmpină dificultăți în accesarea configurațiilor sau a datelor operaționale.

Ce urmează?

Compania nu a oferit încă un estimat pentru remedierea incidentului, însă istoricul intervențiilor sale rapide sugerează că echipele tehnice lucrează deja la identificarea și soluționarea defectului.

Utilizatorii sunt sfătuiți să monitorizeze pagina oficială de status până la publicarea unor noi informații.

