Raport: YouTube şi platformele sale nu cooperează suficient în litigiile privind conţinutul din UE

Organismul de soluţionare extrajudiciară a litigiilor cu sediul la Dublin, Appeals Centre Europe (ACE), a fost creat ca parte a legii de referinţă a Uniunii Europene privind moderarea conţinutului, Digital Services Act (DSA), care a fost supusă unei analize acerbe din partea SUA.

DSA solicită companiilor să protejeze cetăţenii UE împotriva conţinutului ilegal, dar impune şi platformelor să permită utilizatorilor să conteste orice decizii privind conţinutul – cum ar fi eliminarea contului sau a postărilor – printr-un mecanism extrajudiciar.

Centrul a constatat însă că platforme precum Facebook şi Instagram ale Meta, precum şi TikTok, au tergiversat adesea, refuzând să interacţioneze suficient cu organismul – şi au indicat YouTube drept cel mai mare vinovat.

YouTube a contestat „vehement” concluziile raportului, deoarece organismul nu a analizat tot conţinutul semnalat.