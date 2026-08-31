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Reclamele din ChatGPT au ajuns la un ritm de 1 miliard de dolari pe an, în mai puțin de 200 de zile

Publicitatea din ChatGPT a ajuns la un ritm de venituri echivalent cu 1 miliard de dolari pe an, la mai puțin de 200 de zile de la începerea testării reclamelor în Statele Unite ale Americii, anunță luni compania OpenAI.
Reclamele din ChatGPT au ajuns la un ritm de 1 miliard de dolari pe an, în mai puțin de 200 de zile
sursă foto: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
31 aug. 2026, 17:16, Știrile zilei
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Compania OpenAI își accelerează astfel extinderea modelului de publicitate, pe care îl prezintă drept una dintre componentele unui model de business tot mai diversificat. Suma de 1 miliard de dolari reprezintă ritmul actual al veniturilor, nu suma încasată efectiv de OpenAI din publicitate în mai puțin de 200 de zile. Calculul extrapolează performanța actuală pe durata unui an.

OpenAI a început să testeze reclamele în ChatGPT în Statele Unite ale Americii în februarie, iar serviciul este disponibil în prezent în peste 40 de țări. Compania a anunțat luni extinderea accesului pentru advertiseri prin intermediul platformei sale în India, Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Zeci de mii de advertiseri

Potrivit OpenAI, în prezent zeci de mii de advertiseri folosesc platforma, de la companii mari și agenții până la întreprinderi mici și startup-uri.

Publicitatea se adaugă celorlalte surse de venit ale companiei, printre care se numără abonamentele pentru utilizatorii individuali, serviciile dedicate companiilor și utilizarea API-urilor.

Reclamele sunt afișate în prezent pentru utilizatorii abonamentului Go și pentru cei care folosesc nivelul gratuit al ChatGPT, categorii care reprezintă cea mai mare parte a bazei de utilizatori a serviciului.

OpenAI susține că reclamele sunt marcate clar și că nu influențează răspunsurile generate de ChatGPT. Compania afirmă, de asemenea, că advertiserii nu au acces la conversațiile private ale utilizatorilor.

Extinderea publicității continuă

Compania intenționează să extindă în continuare serviciul și să introducă noi formate de publicitate, obiective pentru campanii, opțiuni de cumpărare și instrumente de măsurare.

OpenAI spune că va explora inclusiv noi modalități prin care companiile să poată interacționa cu utilizatorii direct în ChatGPT.

Extinderea publicității are loc în timp ce OpenAI își dezvoltă rapid operațiunile și își diversifică sursele de venit. Compania se pregătește, de asemenea, pentru o posibilă listare la bursă, într-un moment în care investitorii acordă o atenție tot mai mare capacității sale de a transforma popularitatea ChatGPT în venituri consistente.

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