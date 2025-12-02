Samsung lansează primul său telefon cu pliere triplă, pe fondul unei competiții tot mai intense

Lansarea modelului Galaxy Z TriFold reprezintă o încercare a companiei Samsung de a-și întări poziția într-o zonă în care rivalii chinezi au câștigat teren, chiar dacă analiștii spun că prețul ridicat și provocările de producție fac ca telefoarele pliabile să rămână, deocamdată, o categorie de nișă, conform Reuters.

Modelul, care ar urma să coste în jur de 2.500 de dolari, se deschide în trei segmente și ajunge la un ecran de 10 inci, fiind cu aproape 25% mai mare decât Galaxy Z Fold 7.

Samsung mizează pe creșterea pieței telefoanelor pliabile

„Cred că piața telefoanelor pliabile va continua să crească, iar TriFold, în special, ar putea acționa ca un catalizator care să stimuleze o creștere mai explozivă în segmentele-cheie”, a declarat Alex Lim, vicepreședinte executiv al Samsung Electronics și șef al biroului de Vânzări și Marketing din Coreea de Sud.

TriFold, produs în Coreea de Sud, va fi pus în vânzare pe piața locală începând cu 12 decembrie, iar până la finalul anului va fi lansat în China, Singapore, Taiwan și Emiratele Arabe Unite.

Dispozitivul include cea mai mare baterie dintre modelele de top ale Samsung și oferă încărcare super-rapidă, care duce telefonul la 50% în 30 de minute.

Lim a precizat că prețurile cipurilor și ale altor componente au crescut puternic, ceea ce a făcut ca stabilirea prețului final să fie „o decizie dificilă”.

Concurență puternică pentru Samsung din partea Huawei și Apple

Analiștii spun că TriFold este, mai degrabă, o demonstrație de tehnologie decât un model care să aducă volume mari de vânzări.

Concurența pe piața telefoanelor pliabile se intensifică, având în vedere că Huawei a lansat primul telefon din industrie cu trei plieri în septembrie anul trecut, iar Apple este așteptată să își lanseze primul model pliabil anul viitor.

Totuși, analiștii spun că prețurile ridicate și limitele producției în masă vor continua să frâneze acest segment.