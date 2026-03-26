Sfârșitul schimbătorului de viteze, în patru ani. Câte modele noi mai au transmisie manuală

Doar 67 din cele 292 de modele noi vândute în Marea Britanie mai au cutie de viteze manuală. În urmă cu zece ani, două treimi dintre mașinile noi aveau schimbător de viteze.

Acum, 225 de modele sunt disponibile exclusiv cu transmisie automată, față de 197 în 2025. Declinul este constant și accelerat, potrivit Daily Mail.

Studiul CarGurus arată că în 2024 existau 89 de modele cu cutie manuală, în 2025 numărul a scăzut la 82, iar în 2026 a ajuns la 67. Ritmul de dispariție s-a intensificat în ultimii doi ani.

De ce dispare cutia manuală

Toate vehiculele electrice au transmisie automată cu o singură treaptă. Același lucru este valabil pentru toate hibridele. Pe măsură ce producătorii își mută producția spre electrice, cutia manuală dispare automat din game.

Un alt factor este expansiunea rapidă a mărcilor auto chinezești. BYD, Jaecoo și Omoda oferă împreună 15 modele noi pe piața britanică. Niciunul nu are transmisie manuală. Aceste mărci câștigă cotă de piață rapid și contribuie la reducerea procentului de modele cu cutie manuală.

Fiat și Honda s-au alăturat recent listei producătorilor care au eliminat complet cutia manuală. Alături de ele se află Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Mini și Volvo. Niciuna dintre aceste mărci nu vinde mașini cu schimbător manual de cel puțin doi ani.

Când dispare definitiv schimbătorul de viteze

La ritmul actual de declin, cutia manuală va dispărea din mașinile noi până la sfârșitul acestui deceniu. Interdicția de vânzare a mașinilor noi pe benzină și motorină, prevăzută pentru 2030 în Marea Britanie, va accelera și mai mult procesul.

Unele mărci încearcă să păstreze senzația cutiei manuale prin soluții simulate. Honda, Hyundai și Toyota experimentează transmisii automate ajustate pentru a imita schimbarea vitezelor. Acestea oferă o experiență apropiată, dar nu sunt cutii manuale tradiționale.

Ce modele noi mai au cutie manuală în 2026

Pentru șoferii care încă preferă transmisia manuală, opțiunile se restrâng. Dacia oferă cutie manuală pe întreaga gamă cu motor termic: Duster, Jogger, Sandero, Sandero Stepway și Bigster. Ford mai are șase modele cu transmisie manuală, printre care Puma, Kuga și Mustang.

Hyundai, Kia, Skoda și Volkswagen oferă fiecare câte cinci modele cu cutie manuală. Mazda păstrează transmisia manuală pe MX-5, Mazda3, CX-30 și CX-5. Porsche 911 și Toyota GR Yaris rămân referințele pentru pasionații de condus sportiv cu cutie manuală.

Piața second-hand, ultima redută

Chris Knapman, directorul editorial al CarGurus UK, avertizează că șoferii care doresc cutie manuală vor trebui în curând să se orienteze exclusiv spre mașini second-hand. Piața rulantelor oferă în continuare o varietate largă de modele cu transmisie manuală, de la hatchback-uri compacte la coupe-uri sportive.