Site-uri din România picate. 20% din internet a devenit nefuncțional la nivel global | Explicațiile directorului DNSC

UPDATE Directorul DNSC, declarații pentru Mediafax

„O problemă în rețeaua Cloudflare a afectat accesul la un număr de site-uri și servicii web care depind de acest furnizor. Un bug latent într-un serviciu care stă la baza capacității Cloudflare de atenuare a impactului boților a început să se blocheze după o modificare de rutină a configurației și a dus la o degradare extinsă a rețelei și a altor servicii. Nu a fost vorba despre un atac cibernetic. DNSC consideră că astfel de evenimente sunt o ilustrare a complexității spațiului virtual și a dependenței noastre de tehnologiile virtuale”, a declarat Dan Cîmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, pentru Mediafax.

UPDATE DNSC: Mai multe site-uri web, indisponibile. Nu e un atac cibernetic

Mai multe site-uri web au fost indisponibile marți din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare, a anunțat Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

„În cursul zilei de astăzi, mai multe site-uri web (inclusiv site-ul DNSC, dar și site-uri ale unor entități de presă sau rețele de socializare) au devenit indisponibile din pricina unor probleme de furnizare a serviciilor companiei Cloudflare”, au transmis specialiștii DNC.

Aceștia susțin că problemele semnalate au fost remediate între timp.

Cloudflare este o companie care oferă servicii de securitate și de creștere a performanței site-urilor web, funcționând ca un proxy invers care direcționează traficul dintre vizitatori și serverul unui site.

„Din cauza acestui rol intermediar, indisponibilitatea serviciilor companiei determină erori la accesarea site-urilor web aflate sub gestiune, fără să semnaleze o problemă cu infrastructura site-ului respectiv”, arată specialițtii.

DNSC transmite că acest eveniment a fost datorat unor erori operaționale și nu este o consecință a unui atac cibernetic. Analiza tehnică nu a identificat elemente care să indice o compromitere a sistemelor.

Știrea inițială: Pe siteul Downtracker utilizatorii au raportat sute de incidente în ultima oră, semnal că este o problemă amplă a serviciilor Cloudflare.

„Cloudflare este la curent cu o problemă care ar putea afecta mai mulți clienți și o investighează. Vom furniza mai multe detalii pe măsură ce vom avea mai multe informații”, arată Cloudflare.

Potrivit downdetector, printre site-urile și platformele afectate și mari rețelele de socializare X și Truth Social, Spotify. Dar și gigantul AI – OpenAI ce are Chat GPT.

Recent o problemă similară a afectat pentru câteva ore sute de site-uri din America de Nord.

Ce este Cloudflare

Cloudflare este o rețea de servere plasate la nivel mondial (așa-numita „rețea de distribuție de conținut” – CDN) care funcționează ca mediator între browser și serverul care găzduiește un site web pe care oamenii vor să îl viziteze. Practic, Cloudflare „stă” între utilizator și site și se ocupă de: