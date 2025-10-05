„Streaming?” „Nu, mulțumesc, am casetofon!” / Brandul Electromureș lansează cinci modele de casetofoane cu design clasic, dar cu dotări high-tech

Generația TikTok, născută în era streamingului nelimitat și al sunetului high-definition, descoperă farmecul greu de egalat al butonului „play” și al fâșâitului de bandă magnetică, simbolurile „pop” ale culturii analogice.

Electromureș, brandul românesc, preluat de ZASS România, a lansat pe piață cinci modele de casetofon gândite după modelele anilor ’80 – ’90, dar cu funcționalitățile modelelor moderne: redarea sunetului se poate face fie pe casetă, fie pe stick, card sau Bluetooth.

Adorabilul design clasic, care e în tendințe de câțiva ani, funcționează chiar și pe baterii.

Deocamdată, e produs în China.

„Puteți să-i spuneți și casetofon”

Tiberius Toader, directorul general al ZASS România, a comentat:

„Puteți să-i spuneți și casetofon. Este o denumire veche, este de numirea originală, să zic, la acest tip de produs, însă noi l-am adus la zi cu tehnologia de ultimă oră, cu funcționalități pe care toată lumea le utilizează astăzi, mai ales tinerii. Și atunci este un produs pe care îl dedicăm nu numai nostalgicilor, ci și celor care ascultă muzică de pe Bluetooth sau de pe telefoane, tablete”.

Ioan Toader, fost inginer-șef la Electromureș, remarcă îmbinarea dintre tehnologie și designul clasic al acestor casetofoane reinventate:

„Normal, produsele au urcat pe spirala evoluții tehnologice, dar păstrează în ele sufletul Electromureșului, în sensul că suntem alături de oameni ca preț, ca și calitate, ca post vânzare, service și consultanță pentru oameni, ca să le folosească la modul cel mai bun”.

Casetofonul, ca „protest împotriva digitalului”

De altfel, trendul produselor cu design retro, dar cu dotări tehnice de ultimă generații este în ascensiune, în Europa. Inginerul Tiberius Toader este de părere că acest trend vine puternic și în România:

„Există un interes în Europa, am văzut câteva firme care deja vând, dar nu sunt foarte multe. În Statele Unite sunt mult mai multe firme care deja promovează casetofonul și caseta ca și mijloc de redare audio. Același lucru cred că se va întâmpla și România.

Casetofonul va reveni, este un fel de protest împotriva digitalului, protest împotriva modului de a trăi viața pe repede înainte. Trebuie un pic să ne luăm timp și să ascultăm lucrurile ca pe vremuri.”

Pe lângă casetofoane, Electromureș mai pune pe piață pick-up-uri, radiouri și un set de boxe și are în plan să-și extindă gama de produse cu electrocasnice.