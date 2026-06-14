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SUA limitează accesul străinilor la AI avansată. CE: Europenii nu trebuie discriminați

Comisia Europeană analizează impactul restricțiilor impuse de SUA la modelele avansate de inteligență artificială asupra utilizatorilor din UE. Bruxellesul spune că măsurile americane de securitate nu trebuie să discrimineze țările partenere.
SUA limitează accesul străinilor la AI avansată. CE: Europenii nu trebuie discriminați
Mediafax Foto
Maria Miron
15 iun. 2026, 00:11, Știrile zilei
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Executivul UE evaluează implicațiile practice ale recentei directive americane privind controlul exporturilor, care limitează accesul cetățenilor străini la unele dintre cele mai avansate modele de inteligență artificială.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, citat de Reuters, a precizat că noile generații de modele AI aduc beneficii importante, dar și riscuri semnificative.

„Vedem o nouă generație de modele de inteligență artificială foarte capabile care ajung pe piață. Aceste modele oferă beneficii semnificative, inclusiv pentru apărarea cibernetică, dar ridică și preocupări serioase privind securitatea cibernetică, iar acestea trebuie abordate”, a declarat oficialul european duminică.

Modelele AI avansate, rezervate doar americanilor

Administrația americană a cerut companiei Anthropic să suspende accesul cetățenilor străini la cele mai avansate modele ale sale de inteligență artificială, invocând motive de securitate națională. Restricțiile vizează utilizatorii care nu sunt cetățeni americani, inclusiv din state aliate ale SUA.

Anthropic a anunțat vineri că va „dezactiva brusc” cele mai avansate modele AI pentru utilizatori, după ordinul primit din partea guvernului american. Până acum, restricțiile americane au vizat în principal exportul de cipuri și alte tehnologii sensibile, însă noile măsuri extind controlul și asupra accesului la modele AI avansate.

UE cere tratament egal

„Considerăm că măsurile de contingență adoptate în acest context nu ar trebui să fie discriminatorii față de parteneri”, a transmis Comisia Europeană, precizând că analizează efectele pe care aceste restricții le-ar putea avea asupra utilizatorilor și companiilor din UE.

„Această evoluție reprezintă încă o ilustrare a motivului pentru care Europa trebuie să își consolideze suveranitatea tehnologică”, a transmis Executivul European.

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