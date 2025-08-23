TikTok rămâne blocat în India. Accesul temporar a fost doar o eroare tehnică

Potrivit unui comunicat remis TechCrunch de un purtător de cuvânt al TikTok, platforma deținută de compania chineză continuă să respecte directivele Guvernului indian și nu a restabilit accesul în țară. „Nu am restabilit accesul la TikTok în India și continuăm să respectăm directiva Guvernului Indian”, se arată în declarație.

Un oficial senior al Ministerului IT din India a confirmat, sub anonimat, că guvernul nu a „deblocat sau făcut nimic” pentru a revoca interdicția impusă conform Secțiunii 69A din Legea IT.

În dimineața zilei de vineri, mai multe publicații locale au raportat că TikTok ar fi revenit în India, citând postări pe rețelele sociale ale unor utilizatori care afirmau că site-ul se încărca fără VPN. Aceasta a fost o evoluție neobișnuită, deoarece accesul la TikTok a fost blocat de autoritățile indiene încă din iunie 2020, în contextul tensiunilor geopolitice cu China, alături de alte aplicații chinezești.

Experți citați de TechCrunch au explicat că apariția temporară a TikTok a fost cauzată de o eroare tehnică la nivelul rețelei, similară cu cea din septembrie 2022, când anumite ISP-uri au deblocat accidental TikTok și alte site-uri restricționate în timp ce aplicau patch-uri de securitate.

În concluzie, utilizatorii indieni trebuie să știe că TikTok rămâne inaccesibil, iar apariția sa temporară nu înseamnă că interdicția a fost ridicată. Platforma continuă să fie blocată conform directivei guvernamentale, iar orice acces neautorizat rămâne accidental și temporar.