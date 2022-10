Christopher Slayton a reprodus cu meticulozitate Pământul, precum şi planete, stele, galaxii şi gaze spaţiale, folosind un glob pentru a "măsura locaţia exactă a fiecărui continent pentru a reproduce perfect planeta".

În videoclip, Slayton, în vârstă de 18 ani, a explicat că a început să facă paraşutism pentru a putea vedea planeta dintr-o altă perspectivă, înainte de a folosi concepte matematice pentru a se asigura că universul a fost realizat la o scară exactă.

În cele din urmă, Slayton lucra la structuri atât de mari încât Pământul ar putea încăpea într-un singur bloc, Soarele. El a folosit cele mai strălucitoare blocuri din joc pentru a construi steaua, adăugând explozii solare pentru a o face să "pară vie".

Construirea unor structuri şi mai mari, cum ar fi Pilonii Creaţiei, trunchiuri de elefant din gaz şi praf interstelar în Nebuloasa Vulturului, i-a luat lui Slayton două zile pentru a face pur şi simplu culorile exacte, înainte de a picta stelele şi strălucirea lor în fundal.

Construirea unei găuri negre a fost una dintre cele mai dificile părţi ale construcţiei, deşi, în loc ca blocurile Minecraft să fie înghiţite de obiect, aşa cum s-ar întâmpla în viaţa reală, Slayton a realizat trei structuri curbe care s-au amestecat unele cu altele pentru a crea iluzia unei găuri negre.

Multe alte construcţii impresionante au fost realizate în Minecraft. În 2020, peste 100.000 de persoane au creat o reconstituire în mărime naturală a Pământului, ocolind limita de înălţime încorporată în joc pentru a recrea Muntele Everest şi Marele Canion la scară naturală.

Jocul este, de asemenea, un instrument puternic de învăţare pentru geografie, istorie şi chiar finanţe. „Minecraft îi expune pe copii la sisteme financiare sofisticate", a declarat cofondatorul TeacherGaming, Joel Levin, în 2015.

„Poate că cele mai eficiente experienţe vin din faptul că profesorii se dau la o parte şi îi lasă pe elevi să se joace organic. Cu puţină pregătire, acest tip de experienţă poate duce la conversaţii uimitoare despre cetăţenie digitală, identitate şi responsabilitate online".

NBD, just @chr1sdac0w building the ENTIRE universe in Minecraft. 🌌 https://t.co/Fhzr0uUbve