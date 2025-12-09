Un gigant tech și-a comasat filialele din România

Gigantul IT indian Infosys Limited a finalizat fuziunea filialelor sale pe care le deține în România, in-tech Engineering și ProIT. Procesul face parte dintr-o restructurare internă care vizează consolidarea operațiunilor din Europa.

Potrivit reprezentanților companiei, fuziunea are drept scop „simplificarea organizării interne a grupului și îmbunătățirea modului în care funcționează operațiunile”. De asemenea, urmărește „optimizarea alocării resurselor în Europa”.

Măsura nu a presupus tranzacții financiare, relatează Economica.net, deci nu intră sub incidența regulilor concurențiale, deoarece ambele companii sunt controlate integral de Infosys.

De 17 ani în România

Infosys este prezentă în România din 2008. În 2019, compania a inaugurat un Centru de Inovație Digitală la București. Ulterior, a deschis și un centru de securitate cibernetică. Grupul mai are birouri la Timișoara, Târgu Mureș și Sibiu.

În luna octombrie, Infosys a preluat 38 de angajați din echipa de suport IT a companiei americane Emerson. Transferul a avut loc în cadrul unui „parteneriat strategic”, prin care o parte din operațiunile interne de IT ale Emerson sunt mutate către partenerul indian.

Ajustări pe piața locală

Activitatea companiei în România a consemnat însă, în 2024, o scădere ușoară. Cifra de afaceri a coborât cu 2%, la 220,14 milioane lei, iar profitul s-a redus cu 34%, la 7,8 milioane lei. De asemenea, numărul mediu de angajați a scăzut cu 8%, până la 625 de persoane.

in-tech Engineering, prezentă pe piața locală din 2017 ca subsidiară a grupului german in-tech, a intrat în portofoliul Infosys în 2024. ProIT, specializată în dezvoltarea de software pentru industria auto, face parte din grup din 2023. Fuziunea dintre cele două, realizată prin absorbție, a dus la dizolvarea fără lichidare a in-tech Engineering Services.

Prezentă în 59 de țări

Cu sediul central la Bengaluru, Infosys Limited este o companie multinațională indiană din domeniul tehnologiei, care oferă servicii de tehnologie a informației, consultanță în afaceri și outsourcing. Este considerată una dintre cele șase mari companii IT din India.

Listată la Bursa de la New York, Infosys are peste 331.000 de angajați și este prezentă în 59 de țări. Compania raportează venituri de 19,7 miliarde de dolari pentru ultimele 12 luni și o capitalizare bursieră de aproximativ 68 de miliarde de dolari.