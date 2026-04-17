VPN-urile vor deveni inutile. Locația ta va putea fi întotdeauna identificată

Confidențialitatea pe internet este o chestiune complexă. Ea poate oferi protecție, dar poate și pune în pericol. Anonimatul poate fi o armă folosită pentru a hărțui oamenii, iar, în același timp, rețelele private virtuale (VPN) le permit oamenilor să ocolească cenzura statului și legile nedrepte.
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
17 apr. 2026, 12:34, Știrile zilei

Pe un internet cuantic, unde informațiile trec prin calculatoare cuantice și alte dispozitive cuantice, niciuna dintre aceste situații nu ar putea avea loc. Locația unei persoane poate fi întotdeauna confirmată, potrivit IFL Science.

Calculatoarele cuantice reprezintă următorul mare salt în informatică. Aceste dispozitive, care se află în mare parte încă la început, au capacitatea de a efectua calcule care sunt practic imposibile chiar și pe cele mai puternice supercalculatoare.

În timp ce calculatoarele obișnuite folosesc biți binari de informație, adică 1 și 0, calculatoarele cuantice folosesc biți cuantici, sau qubiți. Qubiții există ca 1, 0 și o superpoziție a celor două valori.

Superpoziția este una dintre proprietățile fundamentale fascinante ale mecanicii cuantice. Acești qubiți pot fi 1 și 0 în același timp. Un bit obișnuit este ca un comutator care este fie pornit, fie oprit. Nu este așa în lumea cuantică, unde lucrurile pot fi atât pornite, cât și oprite în același timp.

O altă proprietate cuantică importantă care intră în joc este „entanglementul”

Dacă două particule sunt încurcate, ele sunt plasate într-o astfel de stare cuantică încât, indiferent de distanța dintre ele, măsurarea proprietății uneia va afecta proprietatea celeilalte.

Lui Albert Einstein nu i-a plăcut deloc acest lucru. El l-a numit „acțiune fantomatică la distanță”.

El credea în acest principiu al realismului local și că existau niște „variabile ascunse” care afectau experimentul. Acest lucru a fost testat în multe feluri folosind testul inegalității Bell.

Unele variante ale acestuia au inclus chiar și participarea 100.000 de persoane care jucau un joc video. Rezultatul? Nu există comunicare mai rapidă decât lumina sau ceva dincolo de fizica noastră.

Mecanica cuantică acceptă entanglementul, iar particulele încurcate constituie un singur sistem care nu ar trebui considerat independent.

Entanglementul este deosebit de important în contextul ideii de internet cuantic, deoarece permite transmiterea informațiilor în siguranță, într-un mod care nu poate fi piratat cu un sistem normal.

Pe internetul de astăzi, nu poți fi sigur unde se află o altă persoană. O nouă abordare, folosind un tip specific de test Bell, poate fi utilizată pentru a efectua o verificare cuantică a poziției.

