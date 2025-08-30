WhatsApp testează funcţia „Ask Meta AI” pentru verificarea ştirilor false în timp real

Aplicaţia testează butonul „Ask Meta AI”, care permite verificarea informaţiilor suspecte direct din chat, fără să părăsiţi aplicaţia.

Funcţia a fost descoperită de site-ul specializat WaBetaInfo într-o actualizare Android recentă. Utilizatorii vor putea selecta „Ask Meta AI” din meniu, iar conţinutul va fi redirecţionat automat către chatbotul Meta pentru verificare. Utilizatorul va trebui să pună o întrebare specifică despre informaţia pe care doreşte să o verifice.

Deocamdată, funcţia este disponibilă doar pentru câţiva utilizatori în faza de testare, lansarea completă urmând să se facă treptat. Meta încearcă astfel să limiteze răspândirea dezinformării, care se propagă rapid prin mesajele în lanţ pe aplicaţiile de chat.

Există însă întrebări despre eficienţa sistemului, având în vedere că se bazează pe inteligenţa artificială care poate suferi de „halucinaţii” şi funcţionează fără supravegherea umană directă.

În paralel, WhatsApp pregăteşte şi alte noutăţi, inclusiv setări noi pentru mesajele efemere, cu posibilitatea de a selecta timere mai scurte – 1 oră şi 12 ore – faţă de opţiunile actuale.