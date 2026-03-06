Funcția Gmail lansată discret care rezolvă problema cu care vă luptați în fiecare zi

Secțiunea Gmail „Gestionați abonamentele” poate fi deja accesată de o parte dintre utilizatori, potrivit El Economista.
Căsuța de e-mail a devenit pentru mulți un câmp de luptă zilnic împotriva buletinelor informative și ofertelor comerciale. Până acum, aplicația web de e-mail vă permitea dezabonarea individuală, direct din fiecare mesaj. Noua secțiune centralizează toate abonamentele active într-un singur loc.
Le puteți anula pe toate – sau doar pe cele dorite – simultan.
Gmail va gestiona automat procesul de dezabonare.
Sistemul expeditorului poate dura între 24 și 48 de ore pentru a procesa solicitarea. În acest interval, este posibil să mai primiți unul sau două e-mailuri.
Funcția se lansează treptat. Dacă nu apare încă în contul dvs., actualizați aplicația. Dacă tot nu este disponibilă, va fi accesibilă în scurt timp.