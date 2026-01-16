Prima pagină » Tehnologie » X, picat din cauza unei noi întreruperi majore

X, picat din cauza unei noi întreruperi majore

X, fostul Twitter, a căzut vineri din cauza unei întreruperi majore care a afectat utilizatori din întreaga lume. Site-ul și aplicația nu s-au încărcat deloc, vizitatorii văzând în schimb un ecran gol.
Andreea Tobias
16 ian. 2026, 17:31, Știrile zilei

Unii utilizatori au văzut și pagini de eroare Cloudflare, deși problema era la X în sine. Incidentul nu pare să fie o repetare a recentelor probleme tehnice Cloudflare care au dus la deconectarea platformei, notează The Independent.

Rapoarte din întreaga lume, în jurul orei 15:00

Site-ul de monitorizare Down Detector a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de rapoarte privind probleme la X în jurul orei 15:00 în Marea Britanie. Problemele păreau să fie prezente în întreaga lume și pe diferite modalități de accesare a X, cum ar fi site-ul web și aplicațiile mobile.

Adesea, în timpul întreruperilor la X, site-ul se încarcă, dar nu afișează nicio postare. De această dată însă, platforma nu s-a încărcat deloc pentru majoritatea utilizatorilor.

Niciun status page

Spre deosebire de multe alte platforme, X nu operează un status page pentru a oferi actualizări cu privire la întreruperi și alte probleme. Compania are una pentru platforma sa de dezvoltatori, care a afirmat în timpul întreruperii că „toate sistemele sunt operaționale”.

Întreruperea urmează unei alte probleme tehnice majore la X din această săptămână. Ambele apar pe fondul criticilor vehemente la adresa platformei și a chatbotului său Grok, pentru faptul că crea imagini violente și abuzive, adesea cu femei și copii.

