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Alegerea expertului. Care este cea mai bună destinație pentru vacanța de toamnă din Europa

Un expert în turism a stabilit care este cea mai bună destinație pentru vacanța de toamnă din Europa. Alegerea sa este descrisă drept o destinație „incredibilă” pentru vacanța de toamnă, adesea trecută cu vederea de turiștii din vestul Europei.
Alegerea expertului. Care este cea mai bună destinație pentru vacanța de toamnă din Europa
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
07 oct. 2026, 12:19, Știri externe
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Jane Cox, agentă de turism cu o experiență de 23 de ani, a declarat pentru publicația Express că Alpii austrieci găzduiesc o regiune minunată, care merită explorată pentru peisajele sale de toamnă desprinse parcă din cărțile poștale. Este vorba despre Tirol care este recomandat în special pentru vacanța de toamnă.

„Dacă îți place să petreci timpul în aer liber, Tirolul este o alegere fantastică pentru o vacanță de toamnă. Peisajul este incredibil în această perioadă a anului, munții îmbrăcând culori bogate de toamnă, iar temperaturile mai răcoroase fac plimbările și explorarea mult mai confortabile”, a explicat Cox.

Cei care plănuiesc o vizită în Tirol, trebuie să își ia haine diferite. Temperaturile din octombrie oscilează în jurul valorii de 18 grade Celsius în văile joase, dar pot să scadă rapid până la 10 grade Celsius, mai ales pe traseele montane. Totuși, vremea rămâne suficient de plăcută pentru a plimbări scurte sau drumeții mai lungi.

Sfaturi pentru vizitarea regiunii

Potrivit lui Jane, un loc foarte bun pentru plecarea în explorarea Tirolului este localitatea St. Johann.

„St. Johann din Tirol este o destinație pe care o recomand des, deoarece oferă opțiuni pentru toate nivelurile de pregătire, fie că preferi o plimbare ușoară prin văi, fie o drumeție montană mai dificilă. Unul dintre sfaturile mele este să te oprești la una dintre cabanele montane tradiționale de pe traseu pentru a gusta preparate locale austriece și a admira priveliștea”, a explicat experta

Operatorii de turism din regiune oferă chiar și excursii cu ghid celor care nu vor să plece în necunoscut. De asemenea, turiștii care vin de la mare distanță sunt sfătuiți să vină cu avionul până la Innsbruck. Orașul servește drept capitala administrativă a regiunii și punctul central pentru explorarea zonei.

Unde este Tirol

Tirol este o regiune istorică și geografică situată în inima Alpilor. În prezent, regiunea este împărțită  între Austria și Italia.

Este faimoasă la nivel mondial pentru peisajele sale montane spectaculoase, stațiunile de schi de top și cultura tradițională.

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