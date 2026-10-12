Castelul care iese din apă. O iluzie optică atrage numeroși turiști pe malul unui lac

Iluzia optică este atât de puternică încât a devenit populară în rândul turiștilor. Numeroși oameni vin pe malurile lacului Barrea din Abruzzo, în inima Apeninilor pentru a asista la imaginile ciudate.

Satul Barrea și castelul medieval au fost construite pe un versant stâncos, chiar deasupra lacului.

Privite de pe malul opus, castelul uriaș și casele din Barrea par să se ridice direct din apă. Este un efect vizual creat de poziția localității și de diferența de nivel dintre sat și lac.

În mod paradoxal, lacul care a devenit o atracție turistică nu este natural.

El a apărut în urmă zeci de ani atunci când în zonă a fost construit un baraj. Continuarea pe Mediafax Italia.