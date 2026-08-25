Cel mai frumos sat din lume s-a săturat de turiști: de la 28 de amenzi la 651

Bibury s-a săturat de turiștii care blochează trotuarele și parchează unde apucă. A majorat numărul amenzilor de parcare de peste 20 de ori în șase ani, conform noticiastrabajo.huffingtonpost.es.

Faima poate fi o binecuvântare pentru economia unei localități, dar și o problemă când turiștii vin în valuri. Exact asta se întâmplă la Bibury, numit de revista Forbes cel mai frumos sat din lume. Amenzile pentru parcările ilegale au crescut de la 28 în 2019 la 651 în 2025.

Este o creștere de peste 2.000%, potrivit datelor din raportul anual al Consiliului Parohial din Bibury, publicat în mai 2026. Doar în primele trei luni din acest an au mai fost aplicate alte 153 de amenzi.

Fiecare amendă valorează aproximativ 82 de euro, sumă fiind redusă la jumătate dacă e plătită în primele două săptămâni. Cele 651 de sancțiuni din 2025 ar putea aduce, teoretic, până la 53.300 de euro. În 2019, suma maximă posibilă era de doar 2.300 de euro.

Primăria precizează că aceste cifre reprezintă valori maxime, întrucât unele sancțiuni pot fi reduse sau anulate în urma unui recurs. Obiectivul nu este strângerea de venituri, ci echilibrul dintre turiști și localnici.

Localnicii s-au săturat de turiștii care parchează oriunde

Bibury este cunoscut pentru casele din piatră de culoarea mierii, ridicate în secolul al XIV-lea. Străzile nu au fost gândite pentru numărul actual de vizitatori. Localnicii se plâng de mult timp de turiștii care blochează trotuarele sau parchează pe liniile galbene, îngreunând inclusiv trecerea ambulanțelor.

Președintele Consiliului Parohial a afirmat că mulți vizitatori arată „foarte puțină considerație față de locuitorii satului”. Unii își lasă mașina acolo unde găsesc loc liber.

Autoritățile studiază crearea unor parcări cu plată, cu 24 de locuri. Tariful ar fi de 7-8 euro pentru două ore în lunile de vârf. Estimările arată un excedent de aproape 422.000 de euro pe patru ani. Se mai analizează parcări la periferie, pentru a ține mașinile departe de centru.