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Cum să resetezi programul de somn al copilului tău pentru începerea noului an școlar

După o vară plină de joacă și nopți târzii, e timpul să adaptăm programul de somn al copiilor pentru întoarcerea la școală. Experții spun că merită să-i readucem pe copii la o rutină de somn, pentru ca elevii să rămână concentrați și atenți la ore.
Cum să resetezi programul de somn al copilului tău pentru începerea noului an școlar
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Unsplash
Ioana Târziu
25 aug. 2026, 14:58, Social
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Cantitatea de somn de care au nevoie copiii se schimbă pe măsură ce cresc. Preșcolarii ar trebui să doarmă până la 13 ore. Preadolescentii au nevoie între nouă și 12 ore. Adolescenții se descurcă cel mai bine cu opt până la zece ore de somn.

Somnul, esențial pentru întoarcerea la școală

Conform AP, un somn bun îi ajută pe elevi să rămână concentrați și atenți la ore. De asemenea, experții recomandă o rutină de somn pentru cei mici, odată cu începerea noului an școlar.

Somnul „îi ajută cu adevărat pe copii să învețe și îi ajută să funcționeze pe tot parcursul zilei”, explică medicul pediatru Gabrina Dixon.

Pentru a reveni la un program de somn normal după nopțile târzii din timpul verii, experții recomandă stabilirea unor ore de culcare mai devreme cu o săptămână sau două înainte de prima zi de școală. Totodată, ei recomandă culcarea treptată cu 15 până la 30 de minute mai devreme în fiecare seară.

Ce să nu faci înainte de culcare

Nu este indicat să servească o masă copioasă înainte de culcare. De asemenea, evită timpul petrecut în fața televizorului sau a ecranelor cu două ore înainte de culcare.

În schimb, sunt benefice activitățile relaxante pentru a încetini ritmul. Câteva dintre acestea sunt dușul și cititul unei povești, potrivit sursei citate.

Prima zi de școală poate perturba liniștea înainte de culcare

Calitatea somnului contează la fel de mult ca durata. Neliniștea din prima zi poate îngreuna adormirea, indiferent cât de devreme este ora de culcare.

Dixon spune că părinții pot vorbi cu copiii lor pentru a afla ce le provoacă anxietate.

Săptămânile dinaintea începerii școlii pot fi pline și nu este întotdeauna posibil să pregătești o rutină în avans. Cu toate acestea, experții spun că cei mici se vor adapta în cele din urmă.

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