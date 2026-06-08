Cele mai spectaculoase lifturi exterioare din Europa. Unde se află și ce pot admira turiștii

Cele mai spectaculoase lifturi exterioare se află în zone turistice populare. Conform Express, cel mai înalt lift în aer liber din Europa se află în stațiunea Bürgenstock din Elveția. Liftul se numește Hammetschwand și are vedere la Lacul Lucerna.

Acesta a fost construit între 1900 și 1905, iar la acea vreme a costat 500.000 de franci elvețieni. Liftul exterior urcă 153 de metri în mai puțin de un minut. Totuși, pentru a ajunge la baza liftului, turiștii trebuie să parcurgă o potecă spectaculoasă aflată pe o stâncă. Cei care fac traseul spun că este uimitor și descriu liftul drept o bijuterie ascunsă.

„Urci pe traseul Burgenstock până la lift și este deja uimitor!!! Nimeni nu vorbește despre el. Este o bijuterie ascunsă în Elveția! Apoi ajungi la acea limbă specială unde se unesc lacurile celor patru cantoane și este uluitor. Puțin mai departe, sunt liftul și aventura către una dintre cele mai frumoase priveliști. Este ușor, este accesibil, este incredibil de frumos. O voi face din nou”, a scris un vizitator pe Tripadvisor.

Cele mai spectaculoase lifturi exterioare din Italia și Grecia

Alte lifturi spectaculoase sunt în Italia și Grecia. Liftul Hotelului Santa Caterina din Amalfi, Italia, oferă priveliști minunate fiind construit în faleza accidentată. Acesta este de sticlă și duce oaspeții la exclusivistul Beach Club și la un restaurant cu fructe de mare.

Corfu Holiday Palace, din Grecia, dispune de un lift incredibil care îi duce pe oaspeți de pe faleză până la plajă în câteva momente. Din lift se văd peisaje marine uimitoare.