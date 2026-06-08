Prima pagină » Turism » Cele mai spectaculoase lifturi exterioare din Europa. Unde se află și ce pot admira turiștii

Cele mai spectaculoase lifturi exterioare din Europa. Unde se află și ce pot admira turiștii

Cele mai spectaculoase lifturi exterioare din Europa sunt relativ necunoscute turiștilor. Acestea se află în diferite regiuni ale Europei și oferă acces la peisaje uimitoare.
Cele mai spectaculoase lifturi exterioare din Europa. Unde se află și ce pot admira turiștii
sursa foto: FB, Juiz Mein Nidwalden
Petru Mazilu
08 iun. 2026, 11:03, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cele mai spectaculoase lifturi exterioare se află în zone turistice populare. Conform Express, cel mai înalt lift în aer liber din Europa se află în stațiunea Bürgenstock din Elveția. Liftul se numește Hammetschwand și are vedere la Lacul Lucerna.

Acesta a fost construit între 1900 și 1905, iar la acea vreme a costat 500.000 de franci elvețieni. Liftul exterior urcă 153 de metri în mai puțin de un minut. Totuși, pentru a ajunge la baza liftului, turiștii trebuie să parcurgă o potecă spectaculoasă aflată pe o stâncă. Cei care fac traseul spun că este uimitor și descriu liftul drept o bijuterie ascunsă.

„Urci pe traseul Burgenstock până la lift și este deja uimitor!!! Nimeni nu vorbește despre el. Este o bijuterie ascunsă în Elveția! Apoi ajungi la acea limbă specială unde se unesc lacurile celor patru cantoane și este uluitor. Puțin mai departe, sunt liftul și aventura către una dintre cele mai frumoase priveliști. Este ușor, este accesibil, este incredibil de frumos. O voi face din nou”, a scris un vizitator pe Tripadvisor.

Cele mai spectaculoase lifturi exterioare din Italia și Grecia

Alte lifturi spectaculoase sunt în Italia și Grecia. Liftul Hotelului Santa Caterina din Amalfi, Italia, oferă priveliști minunate fiind construit în faleza accidentată. Acesta este de sticlă și duce oaspeții la exclusivistul Beach Club și la un restaurant cu fructe de mare.

Corfu Holiday Palace, din Grecia, dispune de un lift incredibil care îi duce pe oaspeți de pe faleză până la plajă în câteva momente. Din lift se văd peisaje marine uimitoare.

Recomandarea video

Fake-news pe rețele cu Beach, Please!: „Nu este adevărat, totul merge mai departe”
G4Media
Noul clasament WTA: locul Soranei Cîrstea după sfertul de la Roland Garros + Salt de 93 de locuri!
GSP.ro
Dominic Fritz, inflexibil după întâlnirea cu Eugen Tomac: „Greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui”
Gandul
Care sunt singurii 3 Faimoși care au REFUZAT să se întoarcă în Dominicană, la marea finală Survivor 2026
Cancan
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport
De ce nu poate fi repornită rafinăria Petrotel: Lukoil nu vrea, statul nu poate, americanii nu au dat o derogare explicită
Libertatea
S-a aflat cine era doctorul rezident găsit mort în baia Spitalului Floreasca. Alexandru a lăsat în urmă o soție de profesie medic și doi copii minori
CSID
Un șofer de BMW prins cu 102 km/h în Sibiu a scăpat de toate sancțiunile. A spus judecătorilor că nu a văzut intrarea în oraș
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia