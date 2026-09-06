Cinci „comori ascunse” din Europa recomandate pentru un city-break. Muzee excelente, mâncare bună și mai puține cozi

Publicația The Guardian a inclus Nantes, Basel, Lübeck, Parma și Santander într-o selecție de destinații europene potrivite pentru un city-break departe de unele dintre cele mai aglomerate puncte turistice ale continentului.

Nantes, orașul lui Jules Verne reinventat prin artă

Nantes, în vestul Franței, și-a transformat trecutul industrial într-un atu turistic. Fostele docuri găzduiesc astăzi proiectul Les Machines de l’Île, inspirat de universul lui Jules Verne, unde una dintre atracțiile emblematice este un elefant mecanic de 12 metri înălțime.

Orașul dispune și de un traseu cultural de aproximativ 20 de kilometri, marcat printr-o linie verde pe trotuare, care conectează obiective istorice, muzee, grădini și instalații de artă contemporană.

Basel și Lübeck, două variante pentru iubitorii de cultură

Basel este recomandat în special pasionaților de artă și design. Kunstmuseum deține peste 300.000 de lucrări din opt secole, iar oferta culturală este completată de Fondation Beyeler și Vitra Design Museum, aflat peste graniță, în Germania.

Lübeck propune o experiență diferită. Centrul vechi al orașului german este inclus în patrimoniul mondial UNESCO și păstrează arhitectura care amintește de perioada în care localitatea era unul dintre marile centre ale Ligii Hanseatice. Printre atracții se numără Poarta Holsten și zecile de alei și curți istorice ascunse printre clădirile medievale.

Parma, Italia fără cozile din marile destinații

Pentru turiștii care vor Italia, dar nu și aglomerația din Veneția sau Florența, Parma este una dintre alternative. Centrul poate fi explorat ușor pe jos, iar orașul oferă biserici cu fresce renascentiste și muzee importante fără cozile caracteristice marilor destinații italiene.

Palazzo della Pilotta adăpostește inclusiv lucrări de Leonardo da Vinci, Canaletto și Tintoretto. Parma are și un avantaj gastronomic greu de ignorat: este patria prosciutto di Parma și a brânzei Parmigiano Reggiano.

Santander mizează pe plaje și o nouă viață culturală

Santander, în nordul Spaniei, combină plajele de la Atlantic cu o ofertă culturală în expansiune. Pe 8 septembrie este programată deschiderea Faro Santander, care va găzdui o colecție de aproximativ 1.000 de opere, inclusiv creații semnate de Velázquez, Goya, Rubens și Picasso.

Orașul va primi un impuls suplimentar în 2027, când Muzeul Reina Sofía din Madrid urmează să inaugureze aici prima sa filială.

Pentru românii care își planifică un city-break european, cele cinci destinații ilustrează o tendință tot mai atractivă: alegerea orașelor secundare, unde patrimoniul, gastronomia și muzeele pot fi descoperite într-un ritm mai relaxat decât în marile capitale turistice.