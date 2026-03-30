Greșeala pe care o fac turiștii atunci când își pregătesc valizele. Aceasta poate fi speculată de hoți

Experții în securitate și în călătorii avertizează asupra unei greșeli pe care o fac turiștii. Ei avertizează că un element nevinovat poate fi exploatat de infractori pentru a obține acces la informațiile și bunurile personale.

Potrivit lui Mike Harvey, director general al 1st Move International, scrierea numelui de familie și a adresei de domiciliu pe eticheta bagajului poate avea urmări grave, anunță Express.

„Atunci când completați etichetele de bagaje, este vital să găsiți un echilibru între a face bagajul ușor de identificat și a păstra în siguranță datele personale. Partajarea prea multor informații vă poate expune la furt de identitate, fraudă financiară, spargere și alte riscuri”, a explicat el.

Harvey spune că prin afișarea adresei de domiciliu hoții află că locuința ar putea fi goală. De altfel, hoții folosesc informatori care merg prin gări și aeroporturi pentru a afla adrese.

De asemenea, informațiile de pe eticheta bagajului pot fi folosite la fraude. Un raport recent publicat de Fox News a dezvăluit că etichetele aruncate, uneori chiar în aeroporturi, au putut fi utilizate într-o escrocherie cu cereri de rambursare.