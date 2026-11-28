Tânărul lucrează la un hotel de patru stele, unde vin mai ales cupluri înstărite și în vârstă. Spune că nu judecă oamenii după naționalitate, dar ar fi dat afară câțiva germani, britanici și saudiți.

Întrebat cine îl enervează cel mai tare, a răspuns scurt: „Germanii, din păcate”.

Printre cererile ciudate au fost întrebări despre taxa pentru un musafir primit seara în cameră, care nu rămâne peste noapte.

Cel mai mult îl stresează însă o colegă menajeră care, spune el, le strică intenționat munca.

Povestea întreagă, cu tot ce se vede din spatele recepției unui hotel italian, o găsiți pe Mediafax Italia.