Paradisuri exotice la prețuri mici: unde poți merge în vacanță fără să cheltuiești o avere

Potrivit unei analize realizate de U.S. News & World Report, preluată de Quartz, realitatea este diferită.

În mai multe state din regiune, cursul valutar avantajează turiștii veniți din Europa și America de Nord. În plus, multe dintre cele mai importante atracții culturale și naturale pot fi vizitate gratuit sau la costuri reduse.

Regiunea oferă situri istorice, orașe coloniale, plaje tropicale, munți, păduri tropicale și rezervații naturale. Toate la prețuri mai mici decât în multe destinații turistice consacrate.

Cusco, poarta către Machu Picchu

Cusco, în Peru, este una dintre cele mai accesibile destinații pentru vacanțe exotice. Orașul a fost capitala Imperiului Incaș. Astăzi găzduiește temple, catedrale și clădiri istorice impresionante.

Multe dintre atracțiile sale pot fi vizitate fără costuri mari. Cusco este și principalul punct de plecare către Machu Picchu, unul dintre cele mai cunoscute situri arheologice din lume. Turiștii pot explora atât orașul, cât și situl istoric, fără să schimbe locul de cazare.

Vizitarea Machu Picchu presupune costuri pentru biletul de intrare și transportul cu trenul din Cusco. Aceste cheltuieli rămân constante pe tot parcursul anului.

În schimb, costurile de cazare scad semnificativ între septembrie și noiembrie. În această perioadă numărul vizitatorilor este mai mic, iar hotelurile oferă tarife mai accesibile.

Machu Picchu continuă să atragă milioane de turiști datorită peisajelor spectaculoase și valorii sale istorice.

Lima oferă numeroase atracții gratuite

Capitala din Peru este una dintre cele mai avantajoase destinații pentru vacanțe exotice cu buget redus. Piețele istorice, parcurile și centrul vechi al orașului pot fi vizitate gratuit. Turiștii au acces fără taxă și la plajele din apropiere.

Cele mai bune luni pentru o vizită sunt aprilie, mai, septembrie și octombrie. În aceste perioade, atât biletele de avion, cât și cazările au prețuri mai mici.

Temperaturile sunt moderate și confortabile pentru plimbări.

Costa Rica recompensează turiștii care rezervă din timp

Costa Rica rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru vacanțe exotice. Experții recomandă rezervările făcute cu câteva luni înainte. Cei care planifică din timp pot găsi oferte mult mai avantajoase.

Peninsula Nicoya este cunoscută pentru plajele sale cu nisip deschis la culoare și condițiile excelente pentru surfing.

Stațiunea Jacó oferă acces rapid atât la ocean, cât și la pădurile tropicale.

Aproximativ un sfert din teritoriul Costa Ricăi este protejat prin lege, ceea ce contribuie la conservarea biodiversității.

Bogotá profită de avantajul cursului valutar

Capitala Columbiei este considerată una dintre destinațiile emergente ale regiunii. Orașul atrage turiști prin arhitectură, gastronomie și viață de noapte.

Potrivit experților, avantajul principal îl reprezintă cursul valutar favorabil. Acesta reduce costurile pentru cazare, transport, restaurante și divertisment.

Specialiștii avertizează că prețurile ar putea crește pe măsură ce popularitatea orașului se extinde la nivel internațional.

Santiago combină atracțiile gratuite cu peisajele montane

Capitala statului Chile este situată la poalele Munților Anzi. Orașul îmbină arhitectura istorică și clădirile moderne.

Multe dintre principalele obiective turistice pot fi vizitate gratuit sau la costuri reduse. Priveliștile către Anzi reprezintă una dintre atracțiile naturale ale orașului și nu presupun costuri suplimentare.

Santiago oferă, de asemenea, infrastructura unei mari capitale sud-americane, inclusiv transport și servicii turistice dezvoltate.

Patagonia argentiniană, paradis pentru iubitorii de natură

Patagonia se află printre cele mai spectaculoase destinații pentru vacanțe exotice. Regiunea este renumită pentru peisajele sălbatice și fauna locală. Turiștii pot observa colonii de pinguini și lei de mare în habitatul lor natural.

Experții recomandă rezervarea cazării cu mult timp înainte de plecare. Cererea ridicată și oferta limitată pot duce la creșteri importante de preț în apropierea sezonului.

Patagonia oferă acces la peisaje glaciare, faleze spectaculoase și coasta Atlanticului de Sud. Pentru mulți turiști, aceasta reprezintă una dintre cele mai impresionante experiențe de natură din lume.