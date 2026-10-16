România e pe primul loc în lume. O regiune a zdrobit destinații de lux din SUA și Europa într-un top internațional

Lista, actualizată în fiecare an, cuprinde 41 de orașe și regiuni din toată lumea, iar anul acesta locul întâi este ocupat de o destinație din Europa, scrie Euronews. Bucovina devansează Dakota de Sud, din SUA, și orașele din Asturias, în Spania.

„Castelul Bran, cine?”

Time Out pornește de la imaginea pe care o au mulți străini despre România: castele gotice și un anumit conte însetat de sânge. Turismul se concentrează în Transilvania, dar dincolo de Carpații Orientali, în nord-est, se află o regiune liniștită și foarte tradițională, scrie revista.

Bucovina este recomandată pentru mănăstirile pictate, pădurile seculare, pajiștile pline de flori sălbatice și satele de munte. Editoarea Grace Beard, care a vizitat regiunea, a rezumat totul ironic: „Castelul Bran, cine?”

Via Transilvanica și ouăle încondeiate

Bucovina este punctul de plecare al Via Transilvanica, traseul de 1.400 de kilometri care traversează România pe diagonală. Drumul trece prin aproximativ 400 de comunități, iar parcurgerea lui completă durează cam două luni.

Grace Beard a mers pe jos pe o porțiune a traseului. A dormit la gazde din sate, a mâncat prânzuri gătite în casă, a fost servită cu multă vișinată și a fost primită cu căldură la fiecare oprire. Time Out mai recomandă Bucovina ca centru al artei încondeierii ouălor, cu sute de exemplare expuse la Muzeul Național al Ouălor Încondeiate din Ciocănești.

Celelalte destinații europene din top

Pe lângă Bucovina, în primele zece locuri mai apar trei destinații europene. Orașele din Asturias, precum Oviedo, Gijón și Avilés, sunt pe locul trei și sunt recomandate mai ales iubitorilor de mâncare bună.

Zambujeira do Mar, un orășel de pe faleză din regiunea Alentejo, în Portugalia, este pe locul șase. Carry-le-Rouet, o stațiune de pe litoralul francez, ocupă locul nouă și este comparată de Time Out cu Saint-Tropez și Cannes, dar la prețuri mult mai mici. Azorele, arhipelagul portughez supranumit „Hawaii-ul Europei”, sunt pe locul 12.

Primele zece destinații din clasament sunt Bucovina (România), Dakota de Sud (SUA), orașele din Asturias (Spania), Peninsula Osa (Costa Rica), San Martín (Peru), Zambujeira do Mar (Portugalia), Bisbee, Arizona (SUA), Shenzhen (China), Carry-le-Rouet (Franța) și Tioga Pass, California (SUA).