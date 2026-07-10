Schimbări importante în turismul românesc: reguli noi pentru hoteluri, pensiuni și agenții de turism

Noile reguli, publicate în Monitorul Oficial din 8 iulie, urmăresc adaptarea legislației la evoluția pieței turistice, simplificarea procedurilor administrative și extinderea digitalizării, fără a reduce standardele de calitate și siguranță pentru turiști.

Hotelurile și pensiunile vor avea criterii noi de clasificare

Potrivit actului normativ, criteriile de clasificare au fost revizuite pentru a reflecta schimbările din industria turismului. Au fost eliminate cerințele considerate depășite și introduse altele noi, adaptate standardelor actuale.

În cazul hotelurilor, clasificarea va ține cont și de existența unor sisteme integrate pentru managementul riscurilor, performanța de mediu și administrarea inteligentă a clădirilor. De asemenea, vor fi avute în vedere facilități precum parcările pentru autocare, stațiile de încărcare pentru autovehicule electrice, accesul la o plajă certificată Blue Flag sau existența unei baze de tratament.

Pentru pensiunile turistice și agroturistice nou-înființate care solicită clasificarea la 4 sau 5 margarete, aerul condiționat în toate spațiile de cazare devine obligatoriu, indiferent de zona în care sunt amplasate. Până acum, această cerință era aplicabilă doar unităților situate pe litoral și în Delta Dunării.

Totodată, noile norme încurajează promovarea specificului local. Pensiunile vor putea obține punctaj suplimentar dacă dispun de un punct gastronomic local, organizează ateliere meșteșugărești sau desfășoară activități dedicate tradițiilor și obiceiurilor locale.

Apar reguli pentru resorturi și forme de cazare atipice

Actul normativ introduce, pentru prima dată, criteriile de clasificare pentru categoria „resort turistic”, definită prin Legea nr. 41/2026 ca un ansamblu administrat unitar care include structuri de cazare, alimentație publică și agrement, amplasate pe o suprafață de minimum 10.000 de metri pătrați.

În același timp, este creată categoria de 4 stele pentru bungalow-uri și sunt stabilite reguli de clasificare pentru noi forme de cazare, precum casele tradiționale, căsuțele pe roți sau unitățile de cazare amenajate în butoaie.

Operatorii vor putea furniza informațiile destinate turiștilor și în format digital, prin coduri QR, aplicații mobile sau alte mijloace electronice.

Accesibilitate mai bună și proceduri simplificate

Noile reguli prevăd și măsuri privind accesibilizarea unităților turistice. Hotelurile și motelurile noi vor avea obligația de a amenaja camere adaptate persoanelor cu dizabilități, iar noile unități de alimentație publică vor trebui să asigure accesul persoanelor cu mobilitate redusă, în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

În ceea ce privește procedurile administrative, operatorii economici nu vor mai fi obligați să depună certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Personalul MEDAT va verifica direct informațiile privind codurile CAEN și activitățile autorizate prin platforma ONRC. Solicitanții vor trebui însă să declare în continuare punctul de lucru și codul CAEN aferent activității pentru care solicită clasificarea.

Au fost modificate și termenele procedurale. Perioada în care documentația incompletă poate fi completată se reduce de la șase luni la trei luni, pentru accelerarea soluționării cererilor. În schimb, termenul acordat operatorilor pentru remedierea unor deficiențe minore constatate în timpul verificărilor la fața locului crește de la șapte la 15 zile lucrătoare.

Măsuri suplimentare pentru protecția turiștilor

Noile norme introduc obligații suplimentare în cazul radierii certificatelor de clasificare sau al licențelor de turism.

Astfel, operatorii care își pierd certificatul de clasificare vor trebui să declare pe propria răspundere că nu mai au rezervări achitate pentru servicii neprestate sau că acestea au fost preluate de un alt operator, cu acordul turistului și fără modificarea condițiilor contractuale ori diminuarea nivelului serviciilor.

În cazul agențiilor de turism cărora le este radiată licența, acestea vor trebui să certifice că nu mai au în derulare pachete turistice sau servicii neachitate către furnizori.

Condiții mai flexibile pentru obținerea brevetelor de turism

MEDAT a modificat și condițiile pentru obținerea brevetelor necesare ocupării funcțiilor de director de agenție de turism, director de hotel sau director de restaurant.

Acestea vor putea fi obținute și de absolvenții unei instituții de învățământ superior acreditate, cu diplomă de licență, care au cel puțin cinci ani de experiență într-o funcție de conducere într-o agenție de turism licențiată, într-o structură de cazare clasificată sau într-o unitate de alimentație publică clasificată. Candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de lege, inclusiv deținerea unui atestat de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională, acolo unde este necesar.

Documentația pentru obținerea autorizațiilor din domeniul turismului va putea fi depusă atât online, prin sistemul informatic integrat situr.gov.ro, cât și la sediul ministerului.

Ordinul care modifică și completează normele metodologice privind clasificarea structurilor turistice, acordarea licențelor și brevetelor de turism a fost publicat în Monitorul Oficial al României la 8 iulie 2026 și este destinat alinierii cadrului legislativ la noile realități ale pieței turistice.