Prima pagină » Turism » Topul celor mai bune plaje din Europa unde nu plouă aproape niciodată

Topul celor mai bune plaje din Europa unde nu plouă aproape niciodată

Experții au realizat topul celor mai bune plaje din Europa în funcție de cantitatea de precipitații înregistrată pe perioada verii. În fruntea topului se află plaje din Cipru și Grecia unde aproape niciodată nu plouă.
Topul celor mai bune plaje din Europa unde nu plouă aproape niciodată
Foto: Pexels
Petru Mazilu
08 iun. 2026, 09:17, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Experții au analizat numeroase plaje din Europa și au comparat statisticile privind cantitatea medie de precipitații de pe parcursul verii, potrivit Express.

Pe primul lor loc este o plajă superbă unde aproape niciodată nu plouă. Plaja Nissi din Ayia Napa, Cipru, este renumită pentru apa cristalină și nisipul alb, dar și pentru faptul că nu plouă. Aceasta ocupă primul loc în topul plajelor europene fără precipitații.

Pe locul al doilea în clasament se află două plaje din Rodos, Grecia: Faliraki și St. Paul. Faliraki are apă caldă, nisip auriu și o atmosferă plină de viață, excelentă pentru familii.

Există activități precum parapanta și bărci cu banane pentru amatorii de senzații tari, dar și un parc acvatic pentru copii. St. Paul este un golf ascuns lângă satul Lindos cu ape limpezi și calme, dar și cu un peisaj uimitor.

Topul plajelor cu cele mai puține ploi

Cantitatea medie de precipitații pe perioada verii la primele trei plaje din top este zero, ceea ce înseamnă că aproape sigur pe parcursul verii nu plouă. La fel de puțin plouă și pe celelalte plaje aflate în top 10. Este vorba despre locuri din Cipru, Grecia, Portugalia și Spania.

Plaja Nissi — Ayia Napa, Cipru — Precipitații: 0 mm

Plaja Faliraki — Faliraki, Rhodos, Grecia — Precipitații: 0 mm

Golful St Paul — Lindos, Rodos, Grecia — Precipitații: 0 mm

Coral Bay — Peyia, Districtul Paphos, Cipru — Precipitații: 1 mm

Playa del Inglés — Gran Canaria, Insulele Canare, Spania — Precipitații: 2 mm

Praia de Faro — Faro, Algarve, Portugalia — Precipitații: 2 mm

Praia da Falésia — Albufeira, Algarve, Portugalia — Precipitații: 2 mm

Praia do Carvoeiro — Carvoeiro, Algarve, Portugalia — Precipitații: 2 mm

Playa de la Carihuela — Torremolinos, Costa del Sol, Spania — Precipitații: 4 mm

Praia da Rocha — Portimão, Algarve, Portugalia — Precipitații: 4 mm

Recomandarea video

Fake-news pe rețele cu Beach, Please!: „Nu este adevărat, totul merge mai departe”
G4Media
Noul clasament WTA: locul Soranei Cîrstea după sfertul de la Roland Garros + Salt de 93 de locuri!
GSP.ro
Dominic Fritz, inflexibil după întâlnirea cu Eugen Tomac: „Greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui”
Gandul
Care sunt singurii 3 Faimoși care au REFUZAT să se întoarcă în Dominicană, la marea finală Survivor 2026
Cancan
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport
De ce nu poate fi repornită rafinăria Petrotel: Lukoil nu vrea, statul nu poate, americanii nu au dat o derogare explicită
Libertatea
S-a aflat cine era doctorul rezident găsit mort în baia Spitalului Floreasca. Alexandru a lăsat în urmă o soție de profesie medic și doi copii minori
CSID
Un șofer de BMW prins cu 102 km/h în Sibiu a scăpat de toate sancțiunile. A spus judecătorilor că nu a văzut intrarea în oraș
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia