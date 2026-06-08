Topul celor mai bune plaje din Europa unde nu plouă aproape niciodată

Experții au analizat numeroase plaje din Europa și au comparat statisticile privind cantitatea medie de precipitații de pe parcursul verii, potrivit Express.

Pe primul lor loc este o plajă superbă unde aproape niciodată nu plouă. Plaja Nissi din Ayia Napa, Cipru, este renumită pentru apa cristalină și nisipul alb, dar și pentru faptul că nu plouă. Aceasta ocupă primul loc în topul plajelor europene fără precipitații.

Pe locul al doilea în clasament se află două plaje din Rodos, Grecia: Faliraki și St. Paul. Faliraki are apă caldă, nisip auriu și o atmosferă plină de viață, excelentă pentru familii.

Există activități precum parapanta și bărci cu banane pentru amatorii de senzații tari, dar și un parc acvatic pentru copii. St. Paul este un golf ascuns lângă satul Lindos cu ape limpezi și calme, dar și cu un peisaj uimitor.

Topul plajelor cu cele mai puține ploi

Cantitatea medie de precipitații pe perioada verii la primele trei plaje din top este zero, ceea ce înseamnă că aproape sigur pe parcursul verii nu plouă. La fel de puțin plouă și pe celelalte plaje aflate în top 10. Este vorba despre locuri din Cipru, Grecia, Portugalia și Spania.

Plaja Nissi — Ayia Napa, Cipru — Precipitații: 0 mm

Plaja Faliraki — Faliraki, Rhodos, Grecia — Precipitații: 0 mm

Golful St Paul — Lindos, Rodos, Grecia — Precipitații: 0 mm

Coral Bay — Peyia, Districtul Paphos, Cipru — Precipitații: 1 mm

Playa del Inglés — Gran Canaria, Insulele Canare, Spania — Precipitații: 2 mm

Praia de Faro — Faro, Algarve, Portugalia — Precipitații: 2 mm

Praia da Falésia — Albufeira, Algarve, Portugalia — Precipitații: 2 mm

Praia do Carvoeiro — Carvoeiro, Algarve, Portugalia — Precipitații: 2 mm

Playa de la Carihuela — Torremolinos, Costa del Sol, Spania — Precipitații: 4 mm

Praia da Rocha — Portimão, Algarve, Portugalia — Precipitații: 4 mm