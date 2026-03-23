Ajutor de stat pentru apicultori: 12 euro pentru fiecare familie de albine

Un grup de parlamentari UDMR a inițiat un proiect de lege care propune acordarea unui ajutor de stat pentru apicultori, sub forma unei plăți de 12 euro pentru fiecare familie de albine.

Inițiatorii spun că apicultorii se confruntă cu dificultăți tot mai mari, în special din cauza pierderilor de efective albinelor și a importurilor de miere mai ieftină: „Sectorul se confruntă cu provocări majore: mortalitate ridicată a albinelor, importurile de miere extracomunitară cu prețuri reduse, ce generează o concurență neloială produsului românesc și împiedică valorificarea producțiilor autohtone”.

Hrana albinelor nu e acoperită de sprijinul actual

Aceștia au explicat că mecanismele actuale de sprijin nu acoperă toate costurile esențiale din activitatea apicolă, în special hrana necesară familiilor de albine în perioadele fără cules. „Prin intervențiile specifice sectorului apicol din Planul Național Strategic (programul prin care sunt acordate subvenții în agricultură n.r) nu sunt acoperite cheltuielile privind hrana familiilor de albine. Iar aceste cheltuieli reprezintă o componentă esențială a activității apicole”, au precizat autorii proiectului.

Menținerea stupinelor, tot mai scumpă

Costurile pentru hrana familiilor de albine au crescut constant în ultimii ani, iar apicultorii trebuie să cumpere tot mai multă hrană suplimentară pentru a-și menține stupinele. „În ultimii ani, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, a secetei prelungite, a variațiilor bruște de temperatură și a reducerii resurselor melifere naturale, necesarul de hrană suplimentară a crescut semnificativ, generând costuri tot mai mari”, spun inițiatorii.

Producția de miere românească, în pericol

Potrivit acestora, „lipsa unui sprijin pentru acoperirea acestor cheltuieli afectează sustenabilitatea stupinelor, crește riscul depopulării și conduce la pierderi economice importante, cu impact direct asupra producției apicole”. Practic, apicultorii riscă să piardă familii de albine și să înregistreze pierderi financiare semnificative, ceea ce ar reduce producția de miere și alte produse apicole românești.

Ajutorul, timp de trei ani

Proiectul prevede ca ajutorul să fie acordat anual, timp de trei ani, pentru producția autohtonă. Valoarea sprijinului este de 12 euro pentru fiecare familie de albine. Fondurile ar urma să fie asigurate de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii, iar schema de ajutor va putea fi aplicată după autorizarea de către Comisia Europeană.

Pentru a primi ajutorul de stat, apicultorii trebuie să fie înregistrați oficial și să aibă stupine autorizate, iar activitatea lor să fie legală și funcțională, fără probleme de insolvență sau faliment.