Deputatul Mihail Neamțu, la Forum Europa: “Cei care iau decizii la Bruxelles nu sunt legați de lumea satelor noastre”

Deputatul Mihail Neamțu a vorbit în cadrul unei dezbateri despre agricultură, în cadrul Forum Europa, despre importurile ieftine care ne distrug piețele.

“Satul este un loc care ne dă identitate. Satele din Polonia, satele din România sunt locuri unde cu toții cunoaștem mari genii, mari minți, care au fost capabile să producă nu doar alimente, ceea ce este foarte important, ci și, aș spune, frumusețe, care este un lucru la fel de important și pe care trebuie să-l hrănim în fiecare zi. Așadar, aș dori să spun că asistăm la presiunea actuală, presiunea provenită din acordul Mercosur, importurile ieftine care ne distrug piețele”, a spus deputatul.

Deputatul este de părere că viziunea asupra agriculturii, în prezent, ne va sărăci atât spiritual, cât și cultural.

“În situația actuală, când vedem bugetul fermelor din ce în ce mai mic, începând cu 2027, când vedem costurile energiei crescând și, bineînțeles, o scădere a profitabilității afacerilor fermierilor noștri, dacă ne gândim la viitorul fermelor poloneze și românești și dacă vedem o tendință negativă, dacă avem o viziune destul de deprimantă cu privire la acest viitor, inevitabil vom fi sărăciți spiritual, intelectual și cultural”, a explicat acesta.

“Cei care iau decizii la Bruxelles nu sunt legați de lumea satelor noastre”

Mihail Neamtu a declarat că este momentul ca agricultura să fie prioritară atât în țara noastră, cât și în Europa.

“Simt că dacă nu apărăm chiar acum viitorul fermierilor români, polonezi, maghiari, bulgari, croați, vom pierde ceva substanțial, ceva unic. Și aceasta este apărarea noastră comună, a valorilor familiale, a credinței și suveranității.

Am avut o lungă tradiție de fermieri care erau responsabili de binele comun, responsabili de activitatea politică a comunității lor. În zilele noastre, din păcate, cei care adoptă legile la Bruxelles, cei care iau decizii privind cele două națiuni ale noastre, nu sunt deloc legați de lumea satelor noastre. Gândiți-vă la frumusețea acestor sate, atât în ​​Polonia, cât și în România.

Toate acestea vor dispărea în două generații. Cred că toate acestea vor dispărea dacă satele vor dispărea și dacă vom accepta distrugerea agriculturii din Europa de Est.

Așadar, este momentul să acționăm cu toții împreună, să ne amintim, să ne amintim de marii eroi ai mișcării poloneze Solidarność”, a conchis deputatul.