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Scrisoare de intenție între Ministerele Apărării din România și Polonia în cadrul SAFE. Ce prevede și care este miza acordului

România și Polonia au semnat o scrisoare de intenție pentru o cooperare mai strânsă în industria de apărare, în cadrul SAFE.
Scrisoare de intenție între Ministerele Apărării din România și Polonia în cadrul SAFE. Ce prevede și care este miza acordului
Militari participa la un exercitiu demonstrativ in poligonul „Operatii militare in teren urban”. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Maria Nițu
30 sept. 2026, 16:48, Știrile zilei
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România și Polonia au semnat, miercuri, o Scrisoare de intenție privind cooperarea în domeniul apărării în cadrul Instrumentului financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), transmite Ministerul Apărării.

Acordul prevede intensificarea cooperării dintre cele două țări și colaborarea pentru achiziția unui sistem de lovire cu muniție loitering, unul dintre proiectele gestionate de Ministerul Apărării Naționale și care urmează să fie finanțate prin mecanismul SAFE.

Scrisoarea de intenție a fost semnată la sediul Ministerului Apărării Naționale de generalul-maior dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din MApN, și de generalul de brigadă Romuald Maksymiuk, șeful Direcției generale pentru armamente din Ministerul Apărării Naționale al Poloniei.

„Prin semnarea scrisorii de intenție, cele două ministere ale apărării au agreat să intensifice cooperarea în sprijinul industriei de apărare dintre ambele țări în format bilateral, în cadrul NATO și al Uniunii Europene și să colaboreze strâns în privința achiziției sistemului de lovire cu muniție loitering, unul din proiectele gestionate de MApN care vor fi finanțate prin mecanismul SAFE”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării Naționale.

Ceremonia de semnare s-a desfășurat în prezența secretarului de stat Sorin Moldovan, șeful Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din MApN, și a secretarului de stat din Ministerul polonez al Apărării, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, aflată într-o vizită oficială la București.

Scopul acestui acord este să creeze o colaborare mai strânsă între România și Polonia în industria de apărare, atât la nivel bilateral, cât și în NATO și UE.

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