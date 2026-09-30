Xi Jinping: China este pregătită să suprime cu hotărâre forțele de independență ale Taiwanului

China comunistă consideră Taiwanul sub un guvern democratic o parte „inalienabilă” a teritoriului chinez, iar „reunificarea” este nenegociabilă și inevitabilă, chiar dacă forța este necesară, potrivit Le Figaro.

„Trebuie să aprofundăm schimburile și cooperarea de-a lungul Strâmtorii Taiwan, să suprimăm cu fermitate forțele separatiste care susțin independența Taiwanului, să ne opunem interferențelor forțelor externe, să promovăm dezvoltarea pașnică a relațiilor dintre cele două strâmtori și să promovăm marea cauză a reunificării naționale”, a declarat Xi Jinping într-un discurs transcris de agenția de știri de stat Xinhua și rostit la o recepție la Beijing. Beijingul îl consideră pe liderul taiwanez Lai Ching-te, un apărător fervent al suveranității insulei, drept „separatist” , „un creator de crize și un instigator la război”.

Xi Jinping a discutat cu Trump despre Taiwan

China a sporit semnificativ presiunea, inclusiv presiunea militară, asupra Taiwanului în ultimii ani. Se opune oricărei interacțiuni externe cu Taiwanul care ar putea submina principiul „unei singure Chine” . Sprijinul SUA pentru Taiwan este un element important al relației dintre Beijing și Washington. Președintele Xi Jinping i-a cerut omologului său, Donald Trump, în timpul unei vizite de stat de săptămâna trecută, să trateze problema Taiwanului „cu atenție”, potrivit Xinhua. El a cerut deschis Statelor Unite să se „opună” independenței Taiwanului și să se îndepărteze de poziția sa istorică de a nu o sprijini.

Vizita lui Xi Jinping în Statele Unite a avut ca scop menținerea unui climat de destindere între cele două puteri, după luni de războaie comerciale în 2025 și în ciuda diferențelor și rivalității persistente. Miercuri, Xi Jinping a afirmat necesitatea de a aduce „mai multă certitudine și energie pozitivă într-o lume marcată de schimbări și turbulențe ” .