Cei doi lideri s-au salutat cordial pe covorul roșu, în fața steagurilor Statelor Unite ale Americii și Chinei. „Mă bucur să te văd din nou”, i-a spus Trump omologului său, adăugând că se așteaptă la „o întâlnire foarte reușită”. „Este un negociator dur – și asta nu e întotdeauna un lucru bun”, a glumit președintele american.

În deschiderea întâlnirii cu președintele Donald Trump, liderul chinez Xi Jinping a elogiat eforturile de pace ale acestuia, afirmând că, deși Beijingul și Washingtonul nu sunt mereu de acord, cooperarea dintre cele două puteri rămâne esențială.

„Având în vedere condițiile noastre naționale diferite, este firesc ca cele două economii principale ale lumii să aibă uneori fricțiuni. Însă, este important să menținem direcția corectă și să asigurăm navigarea stabilă a uriașei nave care este relația China–SUA”, a declarat Xi.

Liderul chinez a adăugat că dezvoltarea Chinei este compatibilă cu viziunea lui Trump de a „face America măreață din nou”, subliniind că „istoria și realitatea cer” ca Beijingul și Washingtonul „să fie parteneri și prieteni”.

Xi a ținut, de asemenea, să aprecieze „marea contribuție” a lui Trump la acordul recent de încetare a focului din Gaza și la medierea păcii dintre Thailanda și Cambodgia, evenimente pe care liderul chinez le-a numit „pași importanți pentru stabilitatea globală”.

Întâlnirea are loc într-un moment de tensiune globală, după ce Trump a anunțat că a ordonat relansarea testelor nucleare americane, ca răspuns la programele avansate de armament ale Chinei și Rusiei.

Discuțiile de la Busan, primele față în față din cel de-al doilea mandat al lui Trump, vizează stabilirea unui nou cadru pentru relațiile economice bilaterale și, posibil, reluarea negocierilor pentru un acord comercial major.

Președintele american a declarat că are „o relație foarte bună” cu Xi, pe care l-a numit atât „prieten”, cât și „un negociator extrem de greu de învins”.

Întâlnirea este așteptată să dureze între trei și patru ore, potrivit declarațiilor făcute de Trump în fața altor lideri mondiali în ajunul reuniunii.