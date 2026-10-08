SUA comandă încă 1.320 de drone ucrainene F10. Pentagonul extinde programul „Drone Dominance”

Armata SUA a comandat încă 1.320 de drone de atac F10 de la compania ucraineană F-Drones, extinzând prima livrare comercială către Pentagon a unor drone de luptă fabricate în Ucraina, relatează publicația Militarnyi, citată de Kyiv Post.

Reprezentanții F-Drones au spus pentru publicație că dronele au fost comandate în cadrul programului „Drone Dominance”, al Departamentului Apărării al SUA, în valoare de un miliard de dolari.

Programul vizează achiziția de drone de atac de mici dimensiuni în următorii doi ani, cu planuri pentru cumpărarea a peste 200.000 de unități până în 2027.

Potrivit Militarnyi, F10 a fost prima dronă ucraineană care a primit autorizația oficială pentru exportul în SUA. Compania UDD Tech Corp reprezintă F-Drones pe piața americană.

Datorită acestei comenzi, F-Drones ocupă locul al doilea în rândul participanților la prima etapă a programului, a precizat compania.

Noua comandă vine după un prim lot de 2.000 de drone F10, comandate de armata SUA în cadrul aceluiași program și livrate Pentagonului în luna iulie.

Dacă cele două comenzi vor fi livrate conform planificării, acestea vor însuma 3.320 de drone F10.

F-Drones trebuie să livreze noul lot până la sfârșitul lunii noiembrie. Compania estimează că va primi la timp autorizația de export din partea autorităților ucrainene pentru a respecta acest termen.

Mai mult decât atât, F-Drones a declarat pentru Militarnyi că nivelul de acum al producției îi permite să onoreze comanda suplimentară fără să afecteze livrările către front.

În luna iulie, Serviciul de Stat pentru Controlul Exporturilor din Ucraina a emis prima autorizație oficială a țării pentru exportul de drone de luptă finite.