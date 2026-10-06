Ce se întâmplă dacă te enervezi la volan: știința dezvăluie gestul pe care nu-l mai poți face

Un studiu științific arată că nervii la volan nu afectează doar modul în care conduci. Influențează și capacitatea de a preveni accidentele.

Deși în multe ocazii poate fi o activitate plăcută, condusul se poate dovedi uneori frustrant. O prioritate nerespectată, o mașină care merge prea încet în față, un claxon folosit la nevoie pot declanșa furia celui care se află la volan.

Furia este însă departe de a fi un bun sfătuitor la volan

Te face impulsiv și, prin urmare, incapabil să-ți controlezi reacțiile.

Sunt factori care afectează negativ capacitatea de a conduce atât pentru tine, cât și pentru ceilalți.

Acest lucru este confirmat nu doar de experiența directă, ci și de un studiu făcut de Manhua Wang de la Universitatea din Michigan, împreună cu Shu Han și Feng Guo de la Virginia Tech Transportation Institute.

Cercetarea, publicată în Journal of Safety Research, evidențiază faptul că șoferii furioși reacționează mai greu. Au mai puține șanse să facă la timp o manevră pentru a evita un accident.

Cercetătorii au analizat accidente și accidente evitate la limită pentru a verifica dacă reacția șoferului a fost sau nu influențată de prezența unui sentiment de furie.

Tocmai incidentele evitate la limită s-au dovedit a fi deosebit de relevante

Atunci când șoferul era furios, probabilitatea de a face o manevră care să evite impactul s-a dovedit a fi mult mai mică în comparație cu cei care nu manifestau această stare emoțională.

Studiul nu afirmă că o persoană furioasă este incapabilă să reacționeze și nici că este sortită să sufere un accident. Evidențiază, dimpotrivă, o asociere între furie și o predispoziție mai redusă de a face o manevră utilă atunci când mai există o fereastră de timp foarte scurtă pentru a preveni impactul.

Capacitatea de a frâna a rămas aproape aceeași, indiferent dacă șoferii erau supărați sau nu. În schimb, cei supărați au avut mai multe dificultăți în a frâna și a vira în același timp pentru a evita accidentul.

Autorii studiului consideră că înțelegerea modului în care reacția șoferului se modifică în timpul episoadelor de furie poate contribui la dezvoltarea viitoarelor sisteme de monitorizare și a asistenților la conducere capabili să intervină atunci când se detectează un nivel emoțional ridicat.

Acest lucru nu ar implica neapărat ca mașina să „recunoască” furia dintr-o expresie facială. Sistemul ar putea combina diferite semnale comportamentale și contextuale pentru a decide când să intensifice avertismentele sau să activeze anumite dispozitive de asistență.