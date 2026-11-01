Motivul pentru care volanul vibrează la o anumită viteză. Când trebuie să apelezi la un profesionist

Vibrația volanului în timpul șofatului nu este o problemă care trebuie ignorată, mai ales dacă apare la o anumită viteză sau la frânare.

Recunoașterea cauzei este importantă pentru siguranța șoferilor și a pasagerilor, dar și pentru a preveni daune mecanice suplimentare.

Totodată, inspecția la timp a mașinii poate ajuta la detectarea problemei la timp și la evitarea unor defecțiuni mai grave.

Care este cea mai frecventă cauză

Potrivit Blic, una dintre cele mai frecvente cauze posibile ale vibrațiilor volanului este echilibrarea necorespunzătoare a roților.

Atunci când greutatea nu este distribuită uniform, rotirea lor poate provoca oscilații care sunt transmise volanului. Din această cauză, trepidațiile devin adesea sesizabile doar la anumite viteze.

Problema poate fi cauzată și de anvelope uzate neuniform, precum și de proeminențe care indică deteriorarea structurii lor interne.

În plus, lovirea puternică a unei gropi pe șosea poate deforma marginea jantei, iar roata poate să nu mai patineze corect.

Suspensia absoarbe șocurile de pe șosea și menține stabilitatea roților. Bucșele, bilele, capetele de legătură și articulațiile axiale uzate pot provoca vibrații și pot îngreuna direcția, în timp ce amortizoarele deteriorate pun în pericol și mai mult stabilitatea vehiculului, potrivit sursei citate.

Cum să previi vibrația volanului

Astfel, este important să verificați periodic sistemul de suspensie și direcție pentru a detecta defecțiunile la timp și a preveni daune ulterioare.

Dacă volanul vibrează la frânare, cauza poate fi discurile de frână deformate, ceea ce poate compromite eficiența frânării și poate necesita o verificare rapidă.

Vibrațiile puternice și manevrabilitatea dificilă nu trebuie ignorate. Dacă controlul vehiculului este compromis, opriți în siguranță și solicitați asistență profesională.

Evitarea gropilor și a bordurilor ajută la conservarea anvelopelor, jantelor și a geometriei angrenajului.

Presiunea în anvelope trebuie verificată la fiecare două săptămâni, cu rotația regulată a anvelopelor și controlul geometriei angrenajului. Acestea contribuie la o uzură mai uniformă și la un consum optim de combustibil, conform aceleiași surse.