Cum să reduci consumul de carburant: 10 trucuri simple care îți scad costurile imediat

Potrivit Barum Tyres, producător ceh de anvelope, parte din grupul Continental, întreținerea regulată a mașinii este unul dintre cei mai importanți factori. Un motor care funcționează corect și utilizarea unui ulei potrivit previn pierderile inutile de combustibil. Chiar și mici probleme tehnice pot crește consumul fără ca șoferul să își dea seama.

Presiunea în anvelope contează

Un aspect adesea neglijat este presiunea în anvelope. Verificarea acesteia durează doar câteva minute, dar are impact direct asupra consumului. Anvelopele umflate corect reduc rezistența la rulare și pot contribui la economii vizibile de carburant.

Specialiștii recomandă ca presiunea să fie ușor peste nivelul indicat de producător, fără a depăși limita maximă admisă. Pentru rezultate corecte, verificarea trebuie făcută atunci când anvelopele sunt reci.

Greutatea și aerodinamica

Orice kilogram în plus înseamnă combustibil consumat în plus. Obiectele inutile din portbagaj sau accesoriile montate pe plafon cresc atât greutatea, cât și rezistența la înaintare.

Îndepărtarea suporturilor de biciclete sau a cutiilor de plafon atunci când nu sunt folosite poate reduce consumul. La viteze mari, chiar și geamurile deschise cresc rezistența aerodinamică.

Aerul condiționat și alte funcții

Dotările de confort pot avea un cost ascuns. Aerul condiționat, încălzirea sau pilotul automat, folosite incorect, pot duce la un consum mai mare.

La viteze mici, este mai eficient să deschizi geamurile decât să folosești aerul condiționat. În sezonul rece, reducerea utilizării încălzirii și adaptarea vestimentației pot contribui la economii.

De asemenea, pilotul automat este util pe drumuri drepte, dar pe trasee cu diferențe de nivel sau multe curbe poate crește consumul, deoarece nu anticipează situațiile din trafic.

Condu la turații mici și anticipează traficul

Un stil de condus eficient presupune menținerea turațiilor motorului la un nivel redus. Schimbarea treptelor la timp și utilizarea unei viteze mai mari în oraș, fără a depăși limita legală, ajută la scăderea consumului.

Anticiparea traficului este la fel de importantă. Evitarea frânărilor și accelerărilor bruște reduce consumul de carburant și uzura mașinii.

Oprește motorul când staționezi

Dacă aștepți mai mult de 30 de secunde la semafor sau într-un blocaj, oprirea motorului poate economisi carburant. Motoarele moderne sunt concepute să suporte astfel de opriri frecvente fără probleme.

Planificarea drumurilor face diferența

Una dintre cele mai simple metode de a economisi este organizarea deplasărilor. Mai multe drumuri scurte, cu porniri repetate la rece, consumă mai mult decât o singură deplasare mai lungă.

Combinarea mai multor opriri într-un singur traseu permite motorului să ajungă la temperatura optimă de funcționare, reducând consumul.

Sfaturi esențiale, pe scurt

folosește uleiul de motor potrivit

menține presiunea corectă în anvelope

elimină greutatea inutilă

redu rezistența aerodinamică

folosește corect aerul condiționat și încălzirea

evită utilizarea pilotului automat pe drumuri dificile

oprește motorul la staționări lungi

condu la turații mici

anticipează traficul

planifică-ți deplasările

Aplicate constant, aceste măsuri pot reduce semnificativ consumul de carburant, fără costuri suplimentare și fără schimbări majore în rutina zilnică.