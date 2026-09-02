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Premieră pentru Range Rover: A fost lansat primul model 100% electric, cu o autonomie de 600 km

Range Rover a prezentat marți primul model complet electric din istoria mărcii. Noul SUV păstrează în mare parte designul versiunii clasice, dar renunță la motorul cu ardere internă în favoarea unui sistem cu două motoare electrice, care dezvoltă 542 de cai putere.
Premieră pentru Range Rover: A fost lansat primul model 100% electric, cu o autonomie de 600 km
noul Range Rover Electric/sursa foto: Range Rover
Maria Miron
02 sept. 2026, 05:02, Știrile zilei
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Range Rover Electric va intra în gama constructorului pentru anul 2027, după mai mulți ani de dezvoltare și după o amânare a lansării. Este pentru prima dată în istoria de 57 de ani a modelului când Range Rover este disponibil cu propulsie exclusiv electrică.

Potrivit Car and Driver, noul Range Rover are două motoare electrice, care dezvoltă împreună 542 CP. SUV-ul poate accelera de la 0 la aproape 100 km/h în doar 4,3 secunde.

Autonomie de până la 600 de kilometri

Range Rover Electric este echipat cu o baterie de 118,5 kWh. Pentru piața europeană, autonomia anunțată ajunge la aproximativ 600 de kilometri, potrivit standardului european de testare WLTP. În Statele Unite, unde autonomia este calculată după standardul EPA, mai strict, estimarea este de 333 de mile, echivalentul a aproximativ 536 de kilometri.

Sistemul electric al mașinii funcționează la 800 V și permite încărcarea rapidă, cu o putere de până la 350 kW. Astfel, încărcarea de la 10% la 80% poate fi realizată în aproximativ 22 de minute. Zece minute petrecute la o stație rapidă pot adăuga aproximativ 200 de kilometri de autonomie.

Range Rover a păstrat capacitățile off-road

Producătorul susține că trecerea la propulsia electrică nu a afectat capacitățile off-road ale modelului. Noul SUV are suspensie pneumatică reglabilă și un sistem electronic care gestionează tracțiunea și poate reacționa la pierderea aderenței unei roți în numai 50 de milisecunde.

Potrivit constructorului, sistemul reacționează de aproximativ 100 de ori mai rapid decât cel utilizat pe versiunea cu motor cu ardere internă. SUV-ul poate, de asemenea, să traverseze porțiuni de apă cu o adâncime de aproximativ 90 de centimetri.

Din punct de vedere estetic, producătorul a ales să nu transforme radical modelul odată cu trecerea la electric. Range Rover Electric seamănă foarte mult cu versiunea convențională, principalele modificări fiind aduse grilei, jantelor și părții inferioare a caroseriei pentru îmbunătățirea aerodinamicii. Interiorul a rămas, de asemenea, în mare parte neschimbat.

Producția, în Marea Britanie

Range Rover Electric va fi construit la Solihull, în Marea Britanie. JLR, compania care deține marca Range Rover, a investit în noi linii pentru producția bateriilor și a sistemelor electrice de propulsie și a pregătit 10.500 de angajați pentru producția de vehicule electrice.

Dintre aceștia, aproximativ 9.000 lucrează la Solihull. Centrul JLR pentru producția sistemelor electrice de propulsie din Wolverhampton fabrică acum baterii și unități de propulsie electrică în paralel cu motoarele cu ardere internă.

Noul model a fost lansat într-o perioadă dificilă pentru JLR, care se confruntă cu scăderea profitului, probleme în lanțurile de aprovizionare și restructurări. Compania a fost afectată și de atacul cibernetic de anul trecut, care a oprit producția timp de peste o lună.

În Marea Britanie, Range Rover Electric are un preț de pornire de 154.070 de lire sterline, iar în Statele Unite costurile încep de la 140.550 de dolari. Prețurile pentru piețele din Uniunea Europeană nu au fost încă anunțate. Primele mașini de acest fel vor ajunge la clienți în 2027.

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