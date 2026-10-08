„Revizia la 30.000 km, o capcană”: un mecanic din Italia explică de ce uleiul vechi poate distruge motorul și ce trebuie să facă șoferii

Mecanicul italian Maurizio Chiogna susține că, în condiții reale de condus, uleiul sintetic rezistă între 8.000 și 15.000 de kilometri, mult sub intervalele de 30.000 de kilometri din multe planuri de revizie.

Motoarele diesel cu filtru de particule, cele pe benzină cu injecție directă și hibridele sunt cele mai expuse, pentru că o parte din combustibil ajunge în ulei și îl diluează.

La motoarele cu cureaua de distribuție în baie de ulei, cum sunt PureTech și EcoBoost, combustibilul atacă cureaua, iar bucățile desprinse pot înfunda sita pompei de ulei.

Când uleiul își pierde proprietățile, turbina nu rezistă, iar cuzineții se pot distruge, cu reparații de mii de euro.

Chiogna recomandă schimbul la 10.000 de kilometri pentru aceste motoare, ulei cu exact vâscozitatea cerută de producător și un minut la ralanti înainte de oprire, după drumuri solicitante. Chiar și mașinile care fac puțini kilometri pe an au nevoie de schimbul anual al uleiului.

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