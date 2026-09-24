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Ulei de gătit în rezervor. Trucul unor șoferi francezi care poate costa 4.000 de euro

Unii șoferi din Franța au început să folosească ulei de rapiță în loc de motorină, pentru a scăpa de prețurile mari la pompă. Un mecanic avertizează că, la mașinile moderne, trucul poate distruge motorul.
Ulei de gătit în rezervor. Trucul unor șoferi francezi care poate costa 4.000 de euro
Andreea Tobias
24 sept. 2026, 19:26, Știrile zilei
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Un litru de ulei de rapiță costă circa 1,50 euro, mult sub prețul motorinei, potrivit presei sârbe. Calculul pare atractiv, dar mecanicii avertizează că economia poate ieși foarte scump.

Mecanicul Đorđe Šljukić a glumit mai întâi că ideea nu e nouă. „Francezii sunt încă niște copii în comparație cu noi”, a spus el.

Motoarele vechi „mâncau” orice

Šljukić amintește de celebrul Golf 2, care mergea cu ulei reciclat sau chiar cu păcură. Vechile motoare diesel puteau funcționa cu aproape orice combustibil, explică mecanicul. Nu era ideal, dar mașinile mergeau.

În cazul motoarelor diesel moderne, spune el, un astfel de experiment înseamnă „sinucidere”.

DPF și EGR, primele victime

Mașinile de azi au sisteme complexe de tratare a gazelor de eșapament. Šljukić menționează filtrul de particule DPF, sistemul EGR și alte componente ale evacuării. Toate pot reacționa foarte costisitor la un combustibil nepotrivit.

Mecanicul le cere șoferilor să nu se gândească doar la cât economisesc la un plin. Economia de 20-30 de euro poate aduce reparații de 2.000 până la 4.000 de euro, avertizează el.

Sfatul lui este simplu: alimentarea doar cu combustibilul indicat de producător. Pentru cei care nu își mai permit motorina, Šljukić spune că există transportul public.

Specialistul admite totuși că ideea combustibililor alternativi se dezvoltă, la fel ca biodieselul și alte soluții mai puțin poluante.

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